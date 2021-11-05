Arka Sokaklar Rıza Baba ayrıldı mı, diziden çıktı mı? Arka Sokaklar Rıza Baba (Zafer Ergin) diziden ayrılıyor mu?

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA AYRILDI MI, DİZİDEN ÇIKTI MI?

12 senedir yayında olan Arka Sokaklar dizisinde bu sezon birden fazla ayrılık gerçekleşti. Dizinin 595. bölümünden beri afişte yer almayan Alp Korkmaz diziye veda etmişti. Dizide Zeliş (Zeliha Çoban) ve Tekin (Onur Bay) geçtiğimiz sezon dizinden ayrılmıştı. Bu kez de dizinin başrollerinden Rıza Baba'nın (Zafer Ergin) diziye veda ettiği iddia edildi.

ZAFER ERGİN DİZİNDEN AYRILACAK İDDİASI

Rıza Baba rolüne hayat veren Zafer Ergin'in Arka Sokaklar dizisinden maddi nedenlerle ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Sosyal medyada yankılanan iddiaya göre Zafer Ergin, yapılacak olan bir operasyonda yaralı olarak hastaneye kaldırılacak ama hayat mücadelesi veremeyecek kadar yorgun olacak ve diziden ayrılacak! Dizide para krizi yaşandığına dair geçtiğimiz günlerde bir iddia çıkmıştı.

Konu ile ilgili ise resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.