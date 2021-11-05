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Giriş Tarihi: 5.11.2021 16:43

Arka Sokaklar Rıza Baba ayrıldı mı, diziden çıktı mı? Arka Sokaklar Rıza Baba (Zafer Ergin) diziden ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar Rıza Baba ayrıldı mı, diziden çıktı mı? Arka Sokaklar Rıza Baba Zafer Ergin diziden ayrılıyor mu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin’in diziden çıkıp çıkmayacağı gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada dolaşan "Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor iddiası" dizinin hayranlarının konu ile ilgili araştırma yapmasına neden oldu. Peki Arka Sokaklar Rıza Baba ayrıldı mı, diziden çıktı mı? Arka Sokaklar Rıza Baba (Zafer Ergin) diziden ayrılıyor mu? İşte yanıtı…

Arka Sokaklar yeni bölüm izleyicisi Rıza Baba karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Zafer Ergin, 12 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'yı canlandırıyor. Peki Arka Sokaklar Rıza Baba ayrıldı mı, diziden çıktı mı? Arka Sokaklar Rıza Baba (Zafer Ergin) diziden ayrılıyor mu?

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA AYRILDI MI, DİZİDEN ÇIKTI MI?

12 senedir yayında olan Arka Sokaklar dizisinde bu sezon birden fazla ayrılık gerçekleşti. Dizinin 595. bölümünden beri afişte yer almayan Alp Korkmaz diziye veda etmişti. Dizide Zeliş (Zeliha Çoban) ve Tekin (Onur Bay) geçtiğimiz sezon dizinden ayrılmıştı. Bu kez de dizinin başrollerinden Rıza Baba'nın (Zafer Ergin) diziye veda ettiği iddia edildi.

ZAFER ERGİN DİZİNDEN AYRILACAK İDDİASI

Rıza Baba rolüne hayat veren Zafer Ergin'in Arka Sokaklar dizisinden maddi nedenlerle ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Sosyal medyada yankılanan iddiaya göre Zafer Ergin, yapılacak olan bir operasyonda yaralı olarak hastaneye kaldırılacak ama hayat mücadelesi veremeyecek kadar yorgun olacak ve diziden ayrılacak! Dizide para krizi yaşandığına dair geçtiğimiz günlerde bir iddia çıkmıştı.

Konu ile ilgili ise resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

ZAFER ERGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Zafer Ergin; 30 Ağustos 1942 de Ankara'da doğmuştur. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi bölümü mezunudur.Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. 1961 yılındaDevlet Tiyatrosu ailesine katıldı ve 1983'e kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, daha sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

1988-1990 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi ve 2005 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Devlet Tiyatrosu'nda 60 dan fazla oyun oynadı. Konuk olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde müzikallerde görev aldı. Birçok radyo oyununda rol aldı, sesiyle çok sayıda hayran edindi. Ayrıca televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de görev alan Zafer Ergin, 7 yıl süreyle değişik üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışken sanatsal çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Oyunculuk yaşamı boyunca değişik ülkelere turneler yaptı.

Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılından günümüze dek Arka Sokaklar adlı dizide önce baş komiser, 3. sezondan itibaren ise emniyet amiri Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.

Evlilikleri :

Melek Baykal ile 1975'te evlendi 4 yıl evli kaldılar.

Zafer Ergin,1987 yılında Binnaz Ergin'le evlendi.

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