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Giriş Tarihi: 5.11.2021 13:59 Son Güncelleme: 5.11.2021 13:59

AUZEF sınav tarihleri 2021-2022: AUZEF sınavı ne zaman yapılacak ve giriş belgesi yayınlandı mı?

AUZEF sınav tarihleri 2021-2022: AUZEF sınavı ne zaman yapılacak ve giriş belgesi yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yeni eğitim öğretim yılı için sınav tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yayımlanan takvime göre; AUZEF sınav tarihleri belli oldu. Tarihlerin belli olmasının ardından “AUZEF sınav yerleri açıklandı mı?” sorusuna adaylar tarafından yanıt aranıyor. İşte AUZEF sınavları ve sınav giriş belgesi hakkında bilgiler.

İstanbul Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek olan AUZEF sınav tarihleri belli oldu. Güz dönemi sınavları Kasım ayında yapılacak olup "AUZEF sınavı ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte söz konusu sınava dair bilgiler.

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF güz dönemleri 13-14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınava katılım sağlayacak öğrencilerin sınav yeri bilgisini de içeren sınav giriş belgesini edinmesi gerekiyor.

AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 5 gün önce https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ilan edilir. Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak belgeye erişebilir.

Sınav giriş belgeleri, her sınav oturumunda sınav bina ve salon girişlerinde kontrol edileceği için öğrencilerin yanında bulunmak zorundadır. Sınav bina ve salonlarına giriş için sınav giriş belgesi üzerinde yazan kurallara uyulmalıdır.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, öğrenciler tarafından AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile öğrenilebilecek. AUZEF sınav yerleri hakkında İstanbul Üniversitesi'nden az önce açıklama yapıldı. Fakülte "Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." diye belirtti.

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AUZEF sınav tarihleri 2021-2022: AUZEF sınavı ne zaman yapılacak ve giriş belgesi yayınlandı mı?
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