Berisha Avrupa’ya damga vurdu! Haftanın en iyi golü...

İRFAN CAN VE MERT HAKAN YILDIZLAŞTI



Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, uzun bir aranın ardından 11'e döndü. Antwerp maçının 9'uncu dakikasında İrfan Can, Mert Hakan'ın fileleri havalandırdığı golün asistini yaptı. Mücadele boyunca gösterdiği performansla tam not alan İrfan Can, 65 dakika sahada yer aldı.