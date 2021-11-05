Beşiktaş’taki kayıp yıldızlar! Kara Kartal Şampiyonlar Ligi’nde dibi gördü

Geçen sene lig ve Türkiye kupası şampiyonu olan ve kendisine Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma hedefi koyan Beşiktaş, bu doğrultuda Michy Batshuayi, Alex Teixeira, Miralem Pjanic, Kenan Karaman, Salih Uçan gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Ancak biri hariç bu futbolcular büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Şampiyonlar Ligi'nde Kenan 4, Batshuayi ve Salih Uçan 3'er, Pjanic 2, Alex Teixeira da 2 maçta forma şansı buldu. Beş yıldız arasında vasatı aşan tek oyuncu ise Miralem Pjanic oldu.
SERGEN YALÇIN'DAN KADROYA OPERASYON
Boşnak yıldız, Beşiktaş'ın Montero ve Larin'le bulduğu iki golün asistini yaptı. Ancak bu katkı Beşiktaş'ın grubun en zayıf halkasını olması gerçeğini değiştirmeye yetmedi. Takımın genel performans düşüklüğü ise teknik direktör Sergen Yalçın'ı yeni arayışlara itti. Deneyimli hocanın Süper Lig'deki konumları açısından belirleyici olacak Trabzonspor karşılaşmasında kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.
SORU: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde dip yaptı. Bunun nedeni ve sorumlusu sizce kim?
ALİ GÜLTİKEN: ZİHİNSEL EKSİKLİK!
Başarı nasıl lidere gidiyorsa başarısızlık da böyle yorumlanabiliyor. Burada önemli olan konu yeni gelen oyuncuların takıma ne kadar sağladıkları analiz edilmeli. Sergen Yalçın, büyük beklentiyle alınan Batshuayi, Pjanic ve Alex Teixeira'dan hiç verim alamadı. Geçen senenin en flaş adamından biri olan Aboubakar'ın yokluğu doldurulamadı. Şampiyonlukta en formda isimler olan Rosier, Ghezzal ve Atiba performanslarının çok gerisinde. Bu saydığımız isimler Beşiktaş'ın oyununu farklılaştıran futbolcular. Bunların performans eksikliği Beşiktaş'ı zorluyor. Konunun yalnızca fiziksel değil zihinsel olduğunu da düşünüyorum. Geçen seneye göre oyuncularda konsantrasyon ve coşku eksikliği var.
ÖMER ÜRÜNDÜL: SORUN FİZİK-KONDİSYON
Bizim futbolumuzun en büyük sorunu fizik-kondisyon. Kulüp takımlarımız çok sayıda yabancı oyuncu transfer ediyorlar ama bizde bana göre hem idmanlar yetersiz hem ligimizin temposu düşük hem de büyük paralar alan yabancılar burada disipline olamıyor, kendilerine bakmıyor. Bu bilhassa İstanbul'daki büyük kulüplerin bir numaralı sorunu. Beşiktaş'ın da önemli yabancıları var. Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Cyle Larin hariç hepsinin fizik gücü çok yetersiz. Güçlü olmadıklarından dolayı sürekli adale sakatlıkları da yaşıyorlar. Hazır olmayan oyuncularla Avrupa kulvarına çıkarsanız sonucun böyle olması kaçınılmaz.
FATİH DOĞAN: KENETLENME ZAMANI
Ortada net bir başarısızlık var. Ve Sergen Yalçın ilk defa, "Sorumlu benim" dedi. Bir sorunu çözmenin en iyi yolu, sorumluluk sahibinin sıkıntıyı kabul edip, üstlenmesidir. Sergen hocanın açıklamalarını bir başlangıç olarak görüyorum. Yalçın, çıkış yolunu bulmak zorunda. Haftalardır söylüyorum; cevap bulması gereken iki soru var: Birincisi bu sakatlıklar niye oluyor ve neden önlenemiyor? İkincisi de futbolcu, teknik kadro, yönetim ve camia ilişkilerinde geçen seneye göre neredeyiz? Bu iki sorunun cevabını samimi olarak arayan ve bulan bir Beşiktaş, bu sene de Sergen Yalçın'la şampiyon olur. Yönetimin bu kadar özverisi varken bu kadar yol alınmışken tek çözüm yolu, kenetlenmekten geçiyor.