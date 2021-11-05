Beşiktaş’taki kayıp yıldızlar! Kara Kartal Şampiyonlar Ligi’nde dibi gördü

FATİH DOĞAN: KENETLENME ZAMANI

Ortada net bir başarısızlık var. Ve Sergen Yalçın ilk defa, "Sorumlu benim" dedi. Bir sorunu çözmenin en iyi yolu, sorumluluk sahibinin sıkıntıyı kabul edip, üstlenmesidir. Sergen hocanın açıklamalarını bir başlangıç olarak görüyorum. Yalçın, çıkış yolunu bulmak zorunda. Haftalardır söylüyorum; cevap bulması gereken iki soru var: Birincisi bu sakatlıklar niye oluyor ve neden önlenemiyor? İkincisi de futbolcu, teknik kadro, yönetim ve camia ilişkilerinde geçen seneye göre neredeyiz? Bu iki sorunun cevabını samimi olarak arayan ve bulan bir Beşiktaş, bu sene de Sergen Yalçın'la şampiyon olur. Yönetimin bu kadar özverisi varken bu kadar yol alınmışken tek çözüm yolu, kenetlenmekten geçiyor.