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Giriş Tarihi: 5.11.2021 07:12 Son Güncelleme: 5.11.2021 14:01

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Kasım Ankara, Adana, Bursa, İstanbul’da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il Cuma vakitleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Kasım Ankara, Adana, Bursa, İstanbul’da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il Cuma vakitleri

Milyonlarca vatandaş, mübarek Cuma gününe “Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?” sorusuna yanıt arayarak başladı. Müslüman aleminin bayramı sayılan bu özel günde, Diyanet’in yayınladığı namaz vakitleri ile 5 Kasım 2021 Cuma namazı saati ve vakti araştırılıyor. Müslümanların camilerde buluşacağı bu namaz saati, Ankara, Adana, Bursa, İstanbul’da Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla yurdun dört bir yanında araştırılıyor. İşte 5 Kasım il il Cuma vakitleri listesi!

Müminlerin bayramı olan Cuma günü için şimdiden "bu hafta Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu yanıt arıyor. Yurdun dört bir yanında camilere akın eden Müslüman halkı, il il Cuma vakitleri listesi ile Ankara, Adana, Bursa, İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtını araştırıyor. 5 Kasım Cuma namazı saati ve vakti ile bu haftaki Cuma Hutbesi'nin konusu haberimizde.

5 KASIM CUMA NAMAZI SAATLERİ

İbadetini cemaat halinde eda etmek isteyen vatandaşlar, Diyanet bilgileri ile Cuma namaz vaktini araştırıyor. İşte il il namaz vakitleri:

İSTANBUL: 12.53

ANKARA: 12:37

İZMİR: 13.00

BURSA: 12.52

İL İL CUMA NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYIN

5 KASIM CUMA HUTBESİ KONUSU BELLİ OLDU

Bu haftaki Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "İnsan İmanla Yücelir" başlığıyla yayınlandı. Bu haftaki hutbede, imanın değerine ve önemine vurgu yapıldı.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Kasım Ankara, Adana, Bursa, İstanbul’da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il Cuma vakitleri
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