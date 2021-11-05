UEFA Avrupa Ligi Galatasaray puan durumu! Galatasaray gruptan nasıl çıkar, kaçıncı sırada ve kaç puanı var?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe grup aşamalarında oynadığı maçlarda yüzümüzü güldürdü. UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalsa da puanını 8'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Diğer tarafta Fenerbahçe ise oynadığı muhteşem futbolla Antwerp'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bu noktada Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu ile birlikte, Galatasaray gruptan nasıl çıkar, kaçıncı sırada ve kaç puanı var? Soruları merak konusu oluyor. İşte detaylar;
İŞTE GALATASARAY'IN BULUNDUĞU E GRUBUNDA PUAN DURUMU:
1- Galatasaray: 8 puan
2- Lazio: 5 puan
3- Marsilya: 4 puan
4- Lokomotiv Moskova: 2 puan
GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Temsilcimiz Galatasaray geride bıraktığı 4 haftada 8 puan topladı ve grupta lider konumda bulunuyor. 5. maçını Marsilya ile oynayacak olan Galatasaray, 6. maçında ise Lazio ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmaların birinden bile en az beraberlik alması durumunda Galatasaray gruptan çıkacak.