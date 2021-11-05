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Giriş Tarihi: 5.11.2021

Gol bir ahlar vahlar bin!

MEHMET ÖZCAN
Gol bir ahlar vahlar bin!

43’te Feghouli’nin harika vuruşu ile öne geçen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda vites artırsa da fırsatları kullanamadı. 72’de Kamano cezayı kesip maça dengeyi getirdi. Son dakikalar nefesleri kesti ancak skor değişmedi

ASLAN E GRUBU'NDA LİDERLİK KOLTUĞUNU KORUDU
G.Saray, Rusya'da yendiği Lokomotiv Moskova ile NEF Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Sarıkırmızılılar, Avrupa Ligi E Grubu'nda ilk kez gol yerken, takımı destekleyen 35 bin taraftarın tesellisi liderliğin korunması oldu. Marcao'nun yine savunma dersi verdiği mücadelede Van Aanholt kornerde çizgiden çıkardığı topla görevini yaptı. Devre sonuna doğru Berkan'ın başlattığı atakta rakiple boğuşan Halil yıkılmadı ve gollük pozisyonu yarattı. Ceza yayı çevresinde topu alan Feghouli, Sneijder'i hatırlatan kesme şutla 90'ı gördü: 1-0. İkinci devre baskısını hissettiren Lokomotiv, üç oyuncu değiştirdi ve giren isimlerden Kamano, Maradishvili'nin yerden ortasını boş kaleye tamamladı: 1-1. Son 15 dakika oyun iki tarafa da gitti geldi. Lokomotiv savunmasına çarpan top direkten dönerken, Rus ekibi ise kornerde altıpastan Muslera'yı geçemedi.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI
Son dakikalarda yaşanan saha içi tartışmaları mücadele sonrasında da devam etti. Rus oyuncuların maç sonu saha kenarındaki röportajı sırasında G.Saray taraftarı su atarak protesto edince Lokomotiv oyuncuları da taraftara alkışla protesto etti. Bu sırada Mbaye Diagne rakip oyunculara saldırmaya çalıştı

KAPTAN MUSLERA DEVLEŞTI
MAÇIN son bölümünde iki takımın da gole yaklaştığı anlar olurken uzatmalardaki karambol pozisyonda Muslera devleşti. Uruguaylı file bekçisi mutlak gol pozisyonunu önleyip kargaşaya rağmen kalesini kapatırken mücadeleyi de toplam 4 net kurtarış ile tamamladı.

ŞANS GELDIĞINDE CEZALANDIRMAK LAZIM
KAPTAN Muslera maç sonu, kaçan fırsatlardan dert yandı: "Kazanacak fırsatları yakaladık. Şans geldiğinde bu seviyede cezalandırmak gerekli. Sanki 1 puan yarıyormuş gibi onlar da zaman geçirdi. Lideriz, 2 maç kaldı ve her şey bizim elimizde."

RAKIPLER ASLAN'A ÇALIŞTI!
G.SARAY'IN yer aldığı E Grubu'ndaki diğer maçta Fransız temsilcisi Marsilya, evinde konuk ettiği Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Cengiz Ünder'in ilk 11'de oynadığı mücadelede Marsilya'nın gollerini Milik ile Payet attı. İtalyan ekibinin sayıları ise Anderson ve İmmobile'den geldi. Öte yandan Marsilya'da Payet, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

YEDİĞİ GOLLE REKORUN KIYISINDAN DÖNDÜ
LOKOMOTIV karşısında kalesini gole kapatamayan Aslan rekorun kıyısından döndü. Düne kadar 3 maçtır Avrupa'da gol yemeyen sarı-kırmızılılar, Rus ekibine engel olamayınca kulüp tarihinin gol yememe serisine ulaşamadı. Ayrıca West Ham United ve G.Saray'ın da gol yemesi ile, Avrupa Ligi'nde kalesinde gol görmeyen takım kalmadı.

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Gol bir ahlar vahlar bin!
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