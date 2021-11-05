Işıl ışıl parladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda İstanbul’da 2-2 berabere kaldığı Belçika ekibi karşısında gol perdesini 9. dakikada Mert Hakan’la açan Kanarya, ilk yarım saatte Meyer ve Berisha ile farka uçtu... 2. yarıdaki çabaları gol olmadı. Grupta ilk galibiyetini alıp, kalesini kapattı
Kanarya, gruptan çıkma umutlarını bir puan önündeki Olympiakos'la 25 Kasım'da yapacağı maça taşıdı Üst üste gelen lig mağlubiyetlerinin ardından ciddi bir girdabın içine giren Pereira, çok radikal birkararla tam 8 değişiklik yapmıştıkadroda. Bunların bir kısmı sakatlık olsa da Szalai'nin dinlendirilmesicesurcaydı.Fenerbahçe müthiş girdi maça. Önce Mert Hakan, ardından Meyer ve son olarak Berisha, attıkları şık gollerle ilk 30 dakikada rakibin fişini çekti. Bu performansakıllara "Bu takımaKadıköy'de nasıl 2 puanverildi?" sorusunu da getirdi.Golleri atan isimlerin dışında İrfan Canbüyük bir kazanım olarak dikkatçekti. Onun sakatlıktan çıkması takıma akıl katmış durumda. Pereira; İrfan, Mert, Sosa gibi önemli isimleri Kayseri maçını düşünerek erken çıkardı. Fenerbahçe krizin eşiğindeyken nefeslendi. Kayseri'den alınacak 3 puan derbi öncesinde Samandıra'daki havayı değiştirecektir. Milliara dönüşünün çok iyi olması şart!
OLYMPİAKOS BAŞKANINA CEVABIMIZ OLACAK!
En son 30 Eylül'dekiOlympiakos maçına 11 başlayanMert Hakan Yandaş dün kaptan olarak sahadaydı. 9. dakikada İrfanCan'ın pasıyla ceza sahası yayında toplabuluşup, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Berisha'nın golünde de asisti yaptı. Maçtan sonra şunları söyledi: "Üzücü geçen 3 maçın ardından farklı bir bilinçle geldik. Taraftarımızı üzmeye hakkımız yok. 3 maç için özür diliyoruz. F.Bahçe yarıştığı her kulvarda iddialıdır. Olympiakos'u da yenip onlarınbaşkanlarına da iyi bir cevapvermek istiyoruz."
HEM ATTI HEM ATTIRDI
Fenerbahçe'de elde kalan tek forvet Berisha, görevini kusursuz yerine getirdi. Alman yıldız, önce vatandaşı Max Meyer'e asist yaptı, ardından takımının 3. golünü filelere gönderdi. Bu gol takımının bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla isabetli pas (9) sonucunda attığı gol olma özelliğini de taşıdı. Süper Lig'de de 1 gol-1 asisti olan Berisha, Avrupa'da da aynı sayıya ulaştı.
MEYER'DEN SÜRPRİZ DÖNÜŞ
SAKATLIKLAR nedeniyle Konya maçının ilk11'inden 8 değişiklikle sahaya çıkan teknikdirektör Pereira, 2 sürpriz tercih yaptı. 16 resmimaçta vazgeçmediği Szalai'yi yedek kulübesineçekerken 36 gün sonra Max Meyer'e formaverdi. Başakşehir maçından sonra bu sezonikinci kez 11'de görev alan Alman futbolcu,kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı.Sarı-lacivertli forma ile ilk golünü atan 26yaşındaki orta saha, Avrupa kupalarındaŞubat 2017'den (Schalke-PAOK) buyana ilk kez gol sevinci yaşadı
ZİRVE AYNI KALDI
GRUBUN diğer maçında lider Eintracht Frankfurt, Yunanistan'da oynanan maçta takipçisi Olympiakos'u uzatmada bulduğu golle 2-1 yendi. Evsahibi 12'de Onyekuru'nunasistinde El-Arabi ile önegeçti. Alman ekibi, 17'deKamada ile skoru eşitledi.90+1'de Hauge, 3 puanı getirdi. Frankfurt 10 puanla zirvedeki yerini korudu. Olympiakos 6 puanda kaldı.