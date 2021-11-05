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Giriş Tarihi: 5.11.2021

Işıl ışıl parladı

VOLKAN DEMİR
Işıl ışıl parladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda İstanbul’da 2-2 berabere kaldığı Belçika ekibi karşısında gol perdesini 9. dakikada Mert Hakan’la açan Kanarya, ilk yarım saatte Meyer ve Berisha ile farka uçtu... 2. yarıdaki çabaları gol olmadı. Grupta ilk galibiyetini alıp, kalesini kapattı

Kanarya, gruptan çıkma umutlarını bir puan önündeki Olympiakos'la 25 Kasım'da yapacağı maça taşıdı
Üst üste gelen lig mağlubiyetlerinin ardından ciddi bir girdabın içine giren Pereira, çok radikal bir kararla tam 8 değişiklik yapmıştı kadroda. Bunların bir kısmı sakatlık olsa da Szalai'nin dinlendirilmesi cesurcaydı. Fenerbahçe müthiş girdi maça. Önce Mert Hakan, ardından Meyer ve son olarak Berisha, attıkları şık gollerle ilk 30 dakikada rakibin fişini çekti. Bu performans akıllara "Bu takıma Kadıköy'de nasıl 2 puan verildi?" sorusunu da getirdi. Golleri atan isimlerin dışında İrfan Can büyük bir kazanım olarak dikkat çekti. Onun sakatlıktan çıkması takıma akıl katmış durumda. Pereira; İrfan, Mert, Sosa gibi önemli isimleri Kayseri maçını düşünerek erken çıkardı. Fenerbahçe krizin eşiğindeyken nefeslendi. Kayseri'den alınacak 3 puan derbi öncesinde Samandıra'daki havayı değiştirecektir. Milli ara dönüşünün çok iyi olması şart!

OLYMPİAKOS BAŞKANINA CEVABIMIZ OLACAK!
En son 30 Eylül'deki Olympiakos maçına 11 başlayan Mert Hakan Yandaş dün kaptan olarak sahadaydı. 9. dakikada İrfan Can'ın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşup, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Berisha'nın golünde de asisti yaptı. Maçtan sonra şunları söyledi: "Üzücü geçen 3 maçın ardından farklı bir bilinçle geldik. Taraftarımızı üzmeye hakkımız yok. 3 maç için özür diliyoruz. F.Bahçe yarıştığı her kulvarda iddialıdır. Olympiakos'u da yenip onların başkanlarına da iyi bir cevap vermek istiyoruz."

HEM ATTI HEM ATTIRDI
Fenerbahçe'de elde kalan tek forvet Berisha, görevini kusursuz yerine getirdi. Alman yıldız, önce vatandaşı Max Meyer'e asist yaptı, ardından takımının 3. golünü filelere gönderdi. Bu gol takımının bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla isabetli pas (9) sonucunda attığı gol olma özelliğini de taşıdı. Süper Lig'de de 1 gol-1 asisti olan Berisha, Avrupa'da da aynı sayıya ulaştı.

MEYER'DEN SÜRPRİZ DÖNÜŞ
SAKATLIKLAR nedeniyle Konya maçının ilk 11'inden 8 değişiklikle sahaya çıkan teknik direktör Pereira, 2 sürpriz tercih yaptı. 16 resmi maçta vazgeçmediği Szalai'yi yedek kulübesine çekerken 36 gün sonra Max Meyer'e forma verdi. Başakşehir maçından sonra bu sezon ikinci kez 11'de görev alan Alman futbolcu, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı. Sarı-lacivertli forma ile ilk golünü atan 26 yaşındaki orta saha, Avrupa kupalarında Şubat 2017'den (Schalke-PAOK) bu yana ilk kez gol sevinci yaşadı

ZİRVE AYNI KALDI
GRUBUN diğer maçında lider Eintracht Frankfurt, Yunanistan'da oynanan maçta takipçisi Olympiakos'u uzatmada bulduğu golle 2-1 yendi. Ev sahibi 12'de Onyekuru'nun asistinde El-Arabi ile öne geçti. Alman ekibi, 17'de Kamada ile skoru eşitledi. 90+1'de Hauge, 3 puanı getirdi. Frankfurt 10 puanla zirvedeki yerini korudu. Olympiakos 6 puanda kaldı.

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