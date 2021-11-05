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Giriş Tarihi: 5.11.2021 23:06 Son Güncelleme: 6.11.2021 00:02

İstanbulspor - Menemenspor maçına sis engeli! 62. dakikada ertelendi...

AA
İstanbulspor - Menemenspor maçına sis engeli! 62. dakikada ertelendi...

TFF 1. Lig'in 12. haftasında yapılan İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle 62. dakikada ertelendi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan karşılaşma, etkili olmaya başlayan sis nedeniyle ilk yarıda yaklaşık 5 dakika durdu. Sisin dağılmasıyla ilk yarı tamamlanırken devre arasına İstanbulspor 2-0 önde girdi.

Müsabakanın devre arasında sis etkisini artırdı. Hakem Burak Pakkan, futbolcular ve maçın temsilcisiyle yaptığı görüşmelerin ardından ikinci yarıyı 15 dakika gecikmeli de olsa başlattı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında görüş mesafesi düşerken hakemler ve futbolcular oldukça zorlandı.

Şartların ağırlaşması nedeniyle hakem Pakkan, 62. dakikada oyunu durdurarak soyunma odasına gitti. Yapılan görüşmeler sonucunda İstanbulspor'un 2-0 önde bulunduğu maçın ertelendiği bildirildi.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında yapılan ancak yoğun sis nedeniyle ertelenen İstanbulspor - Menemenspor maçı, bugün 12.30'da 62. dakikadan itibaren devam edecek.

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İstanbulspor - Menemenspor maçına sis engeli! 62. dakikada ertelendi...
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