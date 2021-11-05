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Giriş Tarihi: 5.11.2021 07:21 Son Güncelleme: 5.11.2021 07:21

2022 ÖSYM sınav takvimi duyuruldu mu? ÖSYM 2022 takvimi belli oldu mu?

2022 ÖSYM sınav takvimi duyuruldu mu? ÖSYM 2022 takvimi belli oldu mu?

Yeni yıl için sınav takvimini merak edenler ÖSYM 2022 takvimi hakkında araştırmalar yapıyorlar. KPSS, ALES, YKS, LGS gibi sınavlara katılım gösterecek olanlar “ÖSYM 2022 takvimi belli oldu mu? 2022 ÖSYM takvimi açıklandı mı?” sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. Yeni seneye az bir zaman kala milyonlarca vatandaşın merak ettiği 2022 ÖSYM takvimi hakkında bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

"ÖSYM 2022 takvimi belli oldu mu? 2022 ÖSYM takvimi açıklandı mı?" sorularının yanıtları, yeni yılda pek çok sınava katılacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. YÖKDİL, ALES, KPSS, DGS gibi sınavlara katılacak olanlar ÖSYM 2022 takviminin belli olup olmadığına dair araştırma yapıyor. İşte 2022 ÖSYM takvimi son bilgiler.

ÖSYM 20222 TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi farklı kategorilerde pek çok sınavı farklı oturumlarda organize eden ÖSYM'nin 2022 takvimi henüz yayımlanmadı.

Geçmiş yıllardaki bilgiler göz önüne alındığında ÖSYM 2022 sınav takviminin 2021'in Kasım ya da Aralık ayı içinde adayların bilgisine sunulacağı tahmin ediliyor.

Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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2022 ÖSYM sınav takvimi duyuruldu mu? ÖSYM 2022 takvimi belli oldu mu?
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