Xavi efsanesi olduğu Barcelona’ya geri döndü! Al Sadd’tan resmi açıklama geldi

Son dakika bilgisine göre Al Sadd, Barcelona ile devam eden görüşmelerden sonuç çıktığını açıkladı. Buna göre Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez oldu. Xavi, uzun seneler boyunca Barcelona'da forma giymiş ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil birçok kupa kazanmıştı. Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın görevden alınmasıyla birlikte Xavi ismi yüksek sesle konuşuluyordu. Xavi, seneler sonra Barcelona'ya teknik direktör olarak geri döndü!
SON DAKİKA: XAVİ EFSANE OLDUĞU BARCELONA'YA GERİ DÖNDÜ! 2319 GÜN...
Xavi Hernandez, tam 2319 gün sonra yuvasına geri döndü. Barcelona formasıyla efsaneleşen ve İspanya milli takımıyla Avrupa Şampiyonası ile Dünya Kupası'nı kazanan Xavi, yeniden Barcelona'ya geri döndü.
Vedalardan geriye her zaman kötü hatıralar kalmaz... Xavi efsane olarak ayrıldığı Barcelona'ya teknik direktör olarak geri döndü! 🔵🔴 pic.twitter.com/yjsGSazjl9— Sabah Spor (@sabahspor1) November 5, 2021
Al Sadd'ın teknik direktörlük görevini yürüten Xavi, Ronald Koeman'dan boşalan göreve getirildi. Al Sadd, yaptığı açıklamada Barcelona ile anlaştıklarını açıkladı. Barcelona'nın da kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.