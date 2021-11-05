Xavi efsanesi olduğu Barcelona’ya geri döndü! Al Sadd’tan resmi açıklama geldi

Son dakika bilgisine göre Al Sadd, Barcelona ile devam eden görüşmelerden sonuç çıktığını açıkladı. Buna göre Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez oldu. Xavi, uzun seneler boyunca Barcelona'da forma giymiş ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil birçok kupa kazanmıştı. Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın görevden alınmasıyla birlikte Xavi ismi yüksek sesle konuşuluyordu. Xavi, seneler sonra Barcelona'ya teknik direktör olarak geri döndü!