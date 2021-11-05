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Giriş Tarihi: 5.11.2021 07:18 Son Güncelleme: 5.11.2021 11:27

Son dakika: Fatih Terim'den transfer itirafı! Son günlerin konuşulan ismi Dennis Man...

Son dakika: Fatih Terim’den transfer itirafı! Son günlerin konuşulan ismi Dennis Man...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı sahasında ağırlayan Galatasaray, karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Zorlu maçta rakibine karşı büyük bir üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, girdiği gol pozisyonlarını sonuçlandırmada zorluk çekti. Hatalı bir gol yiyen temsilcimiz, Lokomotiv karşısında adeta fırsat tepti. Galatasaray'ın gündemine giren Rumen oyuncu Dennis Man için açıklamalarda bulunan Terim, transfer itirafı yaptı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4. maçına çıkan Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, yenilen gole tepki gösterdi. Öte yandan Terim, transferde ismi geçen Dennis Man hakkında da konuştu.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle...

Tabela hariç her şeye olumlu bakabiliriz. Yenilen golden sonraki reaksiyon iyi. Sekiz tane pozisyonumuz var, kaleyi tutan şutumuz yok neredeyse. Bunu değiştirmeliyiz, böyle de gol yememeliyiz. Kötü bir gol yedik.

Bu kadar gol pozisyonu kaçırdıktan sonra mağlup da olabilirdik. Oyuna şöyle bakacak olursak, baştan sonra kadar mücadele eden, ikinciyi arayan, yememek için mücadele eden bir takım vardı. Bu maçı galibiyetle taçlandırmak gerekirdi.

Yediğimiz golü seyrettim. Ancak uğraşırsak bu golü yiyebiliriz. Atamadıklarımız da kolay pozisyonlarmış.

Hiçbir şekilde berabere kalacağım veya kaybedeceğim aklıma gelmedi. Futbolcularım bunu hak etmediler. Çok kolay, çok kötü bir gol yedik. Alex'in bacağının arasından geçiyor, Yedlin bir kumar oynuyor... Silsile bir hata.

Bizim hakemimiz olsaydı şu anda çok eleştirmiştik, paramparça etmiştik. Bu kadar vakit geçiren bir takıma karşı 4 dakika mı uzatma? Hadi 4 dakika oldu, 1 dakikasını oynattı. 4 dakikayı normal oynatsa, belki atacağız. Her saniye gol kaçırıyoruz.

Ben hakemlerle ilgili, kulübüme uyuyorum konuşmak istemiyorum ama kendi hakemimizle ilgili vicdan azabı çektiğim için söylüyorum. UEFA da beni duyacaktır.

Favori olmamız doğruymuş. Maçın başında presle başladık. Çok şık bir gol attık. Kaçırdıklarımız da var.

Bu güzel oyunu 3 puanla taçlandırmalıydık ama izleyenler güzel bir maç seyretti diye düşünüyorum. Hakikaten çok üzüntülüyüm. Direğe gidiyor, kalecinin sırtına değiyor, Mostafa dokunamıyor, Halil, Kerem, Barış... Sevindirici olan, bu heyecanı herkesin hissetmesi.

"DENNIS MAN'I İSTEMİŞTİK"

Dennis Man'ı geçtiğimiz transfer istemiştik. Parma göndermedi. O kadar ısrarlı değil ama Galatasaray olarak biz istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada kalmıştı konu. Ocak'ta ne olur bilmiyorum.

Temeli attık, bu riske herkes girmez. Kulüp olarak böyle bir karar verdik, çok da memnunuz. Her geçen gün daha iyiye gittiğimiz de görünüyor. Her geçen gün daha iyi olacağımız kesin. Bu çocuklar her geçen gün daha iyiye gidecek. Ocaktan sonra daha iyi olacağız.

Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova maçı sonrası transfer itirafı!

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Son dakika: Fatih Terim'den transfer itirafı! Son günlerin konuşulan ismi Dennis Man...
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