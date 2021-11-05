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Giriş Tarihi: 5.11.2021 23:48 Son Güncelleme: 5.11.2021 23:48

Son dakika: İngiliz devinden Attila Szalai'ye dev teklif! Van Dijk'a benzetildi...

Son dakika: İngiliz devinden Attila Szalai’ye dev teklif! Van Dijk’a benzetildi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, performansıyla Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor. İspanyol medyasının Atletico Madrid'e yazdığı Macar savunmacı için bir önemli transfer teklifi haberi de İngiliz medyasından geldi.

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Macar stoperi Attila Szalai, performansıyla her geçen gün taliplerini arttırıyor. Macar savunmacı, Avrupa dvlerinin radarına girerken İngiliz medyasından Szalai için yapıalacak transfer teklifi açıklandı.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alıyor.

İspanyol basını, Atletico Madrid'in Attila Szalai'yi transfer etmek istediğini yazarken dev bir iddia da İngiltere'den geldi.

CHELSEA SZALAI'Yİ İSTİYOR!

The Sun'ın haberine göre Chelsea, Attila Szalai'ye talip oldu. Daha önce West Ham United ve Leicester City'nin de oyuncuya talip olduğu haberde yer aldı.

İngiliz basınına göre Chelsea'nin bu transfere harcayacağı miktar da belli oldu.

SZALAI İÇİN 20 MİLYON EURO!

Maviler, Attila Szalai için Fenerbahçe'ye 17 milyon sterlin (20 milyon euro) civarında bir teklif yapmayı planlıyor.

TUCHEL ÇOK İSTİYOR!

Chelsea Menajeri Thomas Tuchel'in Szalai'yi 37 yaşındaki Thiago Silva'nın halefi olarak gördüğü düşünülüyor.

"MACAR VAN DIJK"

Szalai'den Macar Van Dijk olarak bahsedilen haberde, Fenerbahçe'nin finansal koşullar nedeniyle bu teklife sıcak bakabileceği de belirtildi.

ALİ KOÇ 20 MİLYON EURO İSTİYOR!

Macar stoperin durumuyla ilgili Başkan Ali Koç yaz aylarında sinyali vermişti. Koç katıldığı bir programda Attila Szalai'nin bonservisine ilişkin, "20 milyon euro'nun altı konuşulmaz bile" ifadelerini kullanmıştı.

23 yaşındaki Macar stoper, geçen sezonun devre arasında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR!

Attila Szalai'nin Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Szalai, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıktı.

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Son dakika: İngiliz devinden Attila Szalai'ye dev teklif! Van Dijk'a benzetildi...
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