Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Teklif kapıda! Fatih Terim'in prensi Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz...
Giriş Tarihi: 5.11.2021 15:36

Son dakika: Teklif kapıda! Fatih Terim'in prensi Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz...

Son dakika: Teklif kapıda! Fatih Terim’in prensi Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz...

Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı dördüncü maçında da taraftarını memnun etmeyi başaran Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında bolca gol pozisyonuna girmesine rağmen bir türlü ikinci golü bulamayınca beraberliğe razı oldu. Galatasaray'ın genç futbolcularına Avrupa takımlarından teklifler gelmeye devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri... Ülkemizi Fenerbahçe ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, gruptan çıkmayı garantileyebileceği golü bir türlu bulamadı ve Lokomotiv Moskova karşısında beraberliğe razı oldu. Galatasaray'da Olimpiu Morutan ve Kerem Aktürkoğlu son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.

SON DAKİKA: GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALACAKLAR! BURAK YILMAZ...

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, geçen sezon PSG hegomonyasına son vererek Fransa'da şampiyonluğa ulaşmıştı.

O takımın teknik direktörlüğünü yapan Christophe Galtier sürpriz bir kararla sezon başında Lille'den ayrılarak Nice'nin başına geçti.

Fransa'da bu sezon da PSG ile yarış halinde bulunan Galtier'in takımı Nice, 12 maçta 23 puan topladı.

Marsilya'nın hemen üstünde ikinci sırada yer alan Galtier'in öğrencileri lider PSG'nin ise 8 puan gerisinde.

ESKİ GALATASARAYLI LEMİNA DA ORADA!

İki sezon önce kiralık olarak Galatasaray forması giyen Mario Lemina'nın da formasını giydiği Nice, Fransa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

SON DAKİKA: GALTİER, KEREM AKTÜRKOĞLU'NU İSTİYOR!

Fransız teknik adam Galtier, Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu izletiyor. ey

Kerem Aktürkoğlu, iki sezon önce Erzincanspor'dan transfer edilmişti. Geçen sezon yavaş yavaş kadroya girmeyi başaran Kerem, bu sezon Fatih Terim'n vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

GALATASARAY'DAN ÖNCE FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Kerem'e Galatasaray'dan önce Fenerbahçe de teklif yapmıştı. O dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu, Kerem'in ailesinin imza parası istemesi üzerine transferden vazgeçmişti.

Fatih Terim, Kerem'in ailesiyle görüşerek imza parasını indirterek oyuncuyu Galatasaray'a kazandırmıştı.

Kerem'i isteyen takımlar arasında Olympique Lyon da var. Lyon'da daha önce Galatasaray'da forma giymiş Jason Denayer de forma giyiyor.

Burak Yılmaz'ın da Nice ile adı geçmiş fakat milli futbolcu sezon başı Lille'de kalmıştı. Bu sezon geçen sezonu mumla aratan Lille yeniden yapılanmaya gidebilir.

Teknik direktör Galtier, Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Burak Yılmaz'ı da çok istiyor.

Son Norveç ve Letonya maçlarında birlikte forma giyen Burak Yılmaz ile Kerem Aktürkoğlu, Fransa'da buluşabilir...

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