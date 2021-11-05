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Giriş Tarihi: 5.11.2021 08:09 Son Güncelleme: 5.11.2021 08:10

Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Kasım 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula!

Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Kasım 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula!

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu hafta ikinci defa gerçekleştirildi. Saat 21:30'da yapılan çekilişin ardından günün talihlileri belli oldu. Şans oyunu seven vatandaşların yakından takip ettiği çekiliş “Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuyla araştırılıyor. 4 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları son dakika olarak haberimizde yer alıyor. İşte MP TV canlı yayını ile millipiyangoonline bilet sorgula ekranı ve linki!

58 milyona yakın büyük ikramiye için şans oyunu oynayan vatandaşlar, Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusuyla araştırma yapıyor. 4 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online ile duyurulurken, kazanan rakamlar sabah.com.tr'de paylaşılıyor. İşte bugünkü çekilişin sonuçları ve Millipiyangoonline bilet sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO SONUÇLARI (4 KASIM)

Milli Piyango Online ile 4 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

4 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 4 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları: 3 - 18 - 37 - 44 - 56 - 60

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Kasım 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula!
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