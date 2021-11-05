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Giriş Tarihi: 5.11.2021 17:00 Son Güncelleme: 5.11.2021 17:01

Serenay Sarıkaya’nın sevgilisi Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında ve ne iş yapıyor, iddialar doğru mu?

Serenay Sarıkaya’nın sevgilisi Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında ve ne iş yapıyor, iddialar doğru mu?

Umut Evirgen yaşı, hayatı, mesleği gibi birçok detayla bu kez “Serenay Sarıkaya” iddialarıyla araştırma konusu haline geldi. Çeşitli ünlü isimlerle de yakın arkadaşlığı bulunan isim, ünlü iş adamı Kemal Evirgen'in oğlu olarak tanınıyor. Bu noktada “Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında, Serenay Sarıkaya ile sevgili mi?” soruları yanıt aramaya başladı. İstanbul’da çeşitli işletmelerin sahibi olduğu bilinen isim Serenay Sarıkaya hakkındaki açıklamasıyla magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Peki, Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında, Serenay Sarıkaya ile sevgili mi? İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Umut Evirgen hayatına dair detaylarla araştırma konusu haline geldi. Ünlü iş adamı Kemal Evirgen'in de oğlu olan isim İstanbul'daki çeşitli işletmelerin sahibi olarak da tanınıyor. Öte yandan daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun gibi ünlü isimlerle birliktelik yaşayan isim, bu kez Serenay'a gönlünü kaptırdı. Peki, Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, Serenay Sarıkaya ile sevgili mi? İşte detaylar...

Sinema dünyasının genç isimlerinden Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç sinemacı Umur Evirgen yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmecidir.

31 yaşında olan Umut Evirgen Lisans eğitimini New York'da Berkeley College'de İşletme alanında tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema TV alanında yapmıştır.

İlk kısa filmi olan İyi Yemek Öldürür'le aralarında Edmonton Film Festival (Oscar Qualifying)'in de yer aldığı pek çok festivale katıldı. ClujShorts ve Short to the Point festivallerinde En İyi Kurgu, Malatya Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü aldı.

Senaristliğini yaptığı projeleri hayata geçirebilmek için 2019 yılında Set Sanat Prodüksiyon'u kurdu. İlk uzun metrajlı filmi olan Ben Bir Denizim'in senaristliğini ve yönetmenliğini yaptı. Filmin başrollerinde Serkan Keskin, Gürberk Polat, Celil Nalçakan ve Sitare Akbaş yer aldı.

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Serenay Sarıkaya’nın sevgilisi Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında ve ne iş yapıyor, iddialar doğru mu?
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