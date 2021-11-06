Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 6 Kasım koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 6 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye vaka - vefat sayıları
Giriş Tarihi: 6.11.2021 22:32 Son Güncelleme: 6.11.2021 22:33

6 Kasım koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 6 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye vaka - vefat sayıları

6 Kasım koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 6 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye vaka - vefat sayıları

1 yıldan fazla süredir ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin yerli ve yabancı ajanslar üzerinden son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye güncel koronavirüs tablosu verilerine göre bugün koronavirüs testi yaptıranlardan 27 bin 474 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Öte yandan bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları merak edilerek “6 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?” soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. 6 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

"6 Kasım koronavirüs tablosu" verileri Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden duyuruluyor. Bugünkü en son Türkiye koronavirüs tablosu verileri merak konusu olarak "6 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: 6 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı son dakika 6 Kasım koronavirüs tablosu verileri ve güncel Türkiye vaka - vefat sayıları henüz açıklanmadı. Güncel veriler duyurulduğunda burada olacak.

6 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 474

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 584



5 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 193

VEFAT SAYISI: 198

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 201



4 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 796

VEFAT SAYISI: 224

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 837

3 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 764

VEFAT SAYISI: 246

İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 366

2 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 796

VEFAT SAYISI: 224

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 837

1 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 678

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 296

31 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 948

VEFAT SAYISI: 201

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 175

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural'dan korkutan haber! Durumu ağırlaşan Hakan Ural sevenlerinden dua istedi!
Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı! Eski eşi Fatoş Yelliler açtı ağzını yumdu gözünü!
Son dakika: Afyonkarahisar'da korkunç olay! Kurşun yağdırıp kaçtı: 4 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika: Lille'in kötü gidişatında hedef tahtasına Burak Yılmaz konuldu! Milli yıldızın en kötü serisi…
Son Dakika Haberi: 2022 Ocak emekli zammı netleşiyor: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
EYT SON DAKİKA | EYT hesaplama tablosu: Emeklilik için örneklere bak hesabını yap
Son dakika: Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı için harekete geçti! Resmi başvuru geldi, hükmen galibiyet...
Son dakika haberler | Altın ve kıymetli madenler için yeni karar geldi: Artık zorunlu olacak!
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?
Son dakika: Trabzonspor 90+6'da deplasmanda Beşiktaş'ı yıktı! Derbinin son anları nefes kesti...
ARKADAŞINA GÖNDER
6 Kasım koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 6 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye vaka - vefat sayıları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA