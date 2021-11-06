6 Kasım koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 6 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye vaka - vefat sayıları

"6 Kasım koronavirüs tablosu" verileri Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden duyuruluyor. Bugünkü en son Türkiye koronavirüs tablosu verileri merak konusu olarak "6 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 6 Kasım koronavirüs tablosu verileri ve güncel Türkiye vaka - vefat sayıları henüz açıklanmadı. Güncel veriler duyurulduğunda burada olacak.
VAKA SAYISI: 27 bin 474
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 584
VAKA SAYISI: 28 bin 193
VEFAT SAYISI: 198
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 201
VAKA SAYISI: 29 bin 796
VEFAT SAYISI: 224
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 837
VAKA SAYISI: 29 bin 764
VEFAT SAYISI: 246
İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 366
VAKA SAYISI: 29 bin 796
VEFAT SAYISI: 224
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 837
VAKA SAYISI: 28 bin 678
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 296
VAKA SAYISI: 23 bin 948
VEFAT SAYISI: 201
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 175