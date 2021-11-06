Bu aşı tuttu!

Giriş Tarihi: 6.11.2021

Meyer, Mert Hakan ve Sosa’dan kurulu orta saha organizasyonu sarı-lacivertlileri ayağa kaldırdı. Bu üçlünün pas isabeti %85’leri bulurken, hem savunma hem de hücum aksiyonlarına katkıları da F.Bahçe’nin daha dengeli bir takım olmasını sağladı