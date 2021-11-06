Fenerbahçe’nin borcu 5 milyar 420 milyon TL

Finansal gelişmelerle ilgili bilgiler veren Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, ekonominin alfabesinin rakamlar olduğunu dile getirerek, "Milyonlarca Fenerbahçeliyi bir arada tutan şeyin sayılarla, rakamlarla ifade edilemeyeceğini çok iyi biliyorum. Bizi bir arada tutan esas şey bu çubuklu sevda. Fenerbahçeli olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatan binlerce şey var ama bugünkü atmosfere çok yakışacak birkaç şeyi sizlerle paylaşmak isterim. Günün ilk rakamı 6. Çünkü bugün 6 Kasım. 6 Kasım 2002'nin 6'ncı haftasında Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü. Bunu söylemeden geçemeyeceğim" dedi.