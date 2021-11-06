Haftanın golü Berisha’dan

F.Bahçe'nin Antwerp karşısında Mergim Berisha ile bulduğu gol, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi. Mücadelenin 29. dakikasında Mert Hakan'ın asistinde volesi ile gözlerin pasını silen Alman oyuncu, maç boyunca ortaya koyduğu etkili performansını 'haftanın golü' ile de taçlandırdı. Berisha, sarı-lacivertli takımda 9 maçta 2 gol-2 asist ile yola devam ediyor. GalatasaraylıSofiane Feghouli'nin Lokomotivkarşısında attığı harika gol ise 4.sırada yer aldı.
'F.BAHÇE' NAKAVT ETTİ'
Sarı-lacıvertlilerin Royal Antwerp galibiyeti sonrasında Belçika medyası F.Bahçe'ye övgüler yağdırdı. Het Nieuwsbald Gazetesi, "İyi ki kimsenin görmesine izin verilmedi.Zayıf Antwerp, Fenerbahçe tarafındansaf dışı edildi" diyerek maça taraftar alınmamasının avantaja döndüğüne vurgu yaptı. RTBF, "Avrupa rüyasına veda", La Libre ise "Kâbus gibi gece. Antwerp,Fenerbahçe'ye yarım saat içindenakavt oldu" ifadelerini kullandı.