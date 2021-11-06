İSTANBUL MARATONU NEDİR?

İstanbul Maratonu veya eski ismiyle İstanbul Avrasya Maratonu, İstanbul'da düzenlenen ve dünya üzerine iki kıta arasında koşulan tek maratondur.

AVRASYA MARATONUNA KAÇ KİŞİ KATILACAK?

N Kolay 43. İstanbul Maratonu 7 Kasım 2021 tarihinde koşuluyor, heyecan şimdiden başlıyor.

Dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olma özelliğine sahip N Kolay 43. İstanbul Maratonu 42K, 15K, Paten ve Halk Koşusu kategorilerinde yaklaşık 40 bin katılımcı ile koşulacak!

İSTANBUL MARATONU KAPALI YOLLAR HANGİLERİ? 7 KASIM 2021

İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03:00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05:00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

Vodafone 43. İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve saat aralıkları şöyle:

Kapama Saati: 06.00

Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır)

Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)

Ankara Caddesi

Arabalı Vapur girişleri

Gülhane Parkı sahil alt girişleri

Ayasofya Meydan

Alemdar Caddesi

At Meydanı Caddesi

Divanyolu Caddesi

Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar

Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)

Langa Bostan sokak

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)

Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)

Atatürk Havalimanı Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak

Yeşilyurt istasyon Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak

Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak

Cemil Birsel ışıklar sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatılacaktır. (Bu Cadde ve Sokaklara çıkan güzergâh üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacaktır.)