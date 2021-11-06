Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? 2021-2022 KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 7.11.2021 01:35 Son Güncelleme: 7.11.2021 01:35

KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? 2021-2022 KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? 2021-2022 KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 5 Kasım 2021 tarihinde açıklandı. Bakan Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında milyonlarca öğrencinin merakla beklediği burs ve krediler için tarih aralığını açıkladı. Hal böyle olunca; başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler “KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? KYK burs başvurusu ne zaman bitecek? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?” şeklinde kapsamlı aramalar yapıyorlar. İşte 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru işlemleri ve sürece yönelik bilgiler.

5 Kasım 2021 Cuma günü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu canlı yayında KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini duyurdu. 5 Kasım Cuma günü başlayan burs ve kredi başvuru işlemlerinin ne zaman biteceğini, işlemlerin nasıl ve nereden yapılacağını ve sonuçların açıklanma tarihini merak eden milyonlarca öğrenci sürece yönelik sorgulamalar yapıyorlar. Peki; KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? 2021-2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI!

5 Kasım Cuma günü başlayan başvurular, 8 Kasım Pazartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK BURS BAŞVURU EKRANI-TIKLAYINIZ

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

BURS/KREDİ ALMAKTAN VAZGEÇEN ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs/kredisi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler.

Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar burs ödemesi yapılamaz, ancak talep etmesi halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredisi ödenir.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde öder.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural'dan korkutan haber! Durumu ağırlaşan Hakan Ural sevenlerinden dua istedi!
Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı! Eski eşi Fatoş Yelliler açtı ağzını yumdu gözünü!
Son dakika: Afyonkarahisar'da korkunç olay! Kurşun yağdırıp kaçtı: 4 ölü, 1 ağır yaralı
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı netleşiyor: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: Lille'in kötü gidişatında hedef tahtasına Burak Yılmaz konuldu! Milli yıldızın en kötü serisi…
Son dakika: Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı için harekete geçti! Resmi başvuru geldi, hükmen galibiyet...
EYT SON DAKİKA | EYT hesaplama tablosu: Emeklilik için örneklere bak hesabını yap
Son dakika haberler | Altın ve kıymetli madenler için yeni karar geldi: Artık zorunlu olacak!
Kardeşlerim 27. Bölüm canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile Kardeşlerim son bölüm kesintisiz ve full İZLE!
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? 2021-2022 KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA