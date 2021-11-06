Sivasspor-Giresunspor maçında gol sesi çıkmadı!

39'uncu dakikada Traore'nin ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etti.



43'üncü dakikada Traore'nin ra pasında ceza alanına giren Diabate'nin vuruşunu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etti.



45'inci dakikada Serginho'nun pasında Suleymanov ceza alanı dışından vurdu, kaleci Ali Şaşal topu üstten kornere çeldi.



55'inci dakikada Fajr'ın savunma arkasına gönderdiği topa Henrique hareketlendi, aşırtma vuruşunda top üstten dışarı çıktı, pozisyon bitiminde yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.





62'nci dakikada sol kanatta Gradel ceza alanına gönderdiği topa arka direkte hem Yatabare, hem de Henrique dokunamadı.



76'ncı dakikada sağdan Fajr köşe vuruşunu kullandı, seken topu arka bölümde kontrol eden Gradel'in şutu üstten auta gitti.



KIRMIZI KART- 84'üncü dakikada Diabete, Uğur'dan kaptığı top ile kaleci ile karşı karşıya kalacağı anda arkadan çekildi. Hakem Ümit Öztürk, Uğur'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.



KIRMIZI KART- 88'inci dakikada rakibi Gradel'i çeken Traore ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



90'ıncı dakikada Balde'nin vuruşunda top ağlarla buluştu ancak pozisyonda ofsayt tespit edildi.



Karşılaşma 0-0 sona erdi.