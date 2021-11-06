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Giriş Tarihi: 6.11.2021 13:37 Son Güncelleme: 6.11.2021 15:57

Sivasspor-Giresunspor maçında gol sesi çıkmadı!

Sivasspor-Giresunspor maçında gol sesi çıkmadı!

Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Zorlu maçta net pozisyonlar olmasına rağmen gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi. Maçın son bölümlerinde Sivasspor'da Uğur Çiftçi ve Giresunspor'da ise Traore kırmızı kartla oyundan atıldı.

Süper Lig'de 12. haftanın heyecanı yaşanıyor. Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Giresunspor ile kozlarını paylaştı. Saat 13.30'da başlayan mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki takımda 1'er puanı paylaştı. Sivasspor ligde 12. maçında 7 beraberliğini aldı.

Ligin geride kalan 12 haftalık periyodunda Sivasspor 13 puana, Giresunspor ise 10 puana yükseldi.

MAÇ SKORU - SİVASSPOR 0-0 GİRESUNSPOR

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada sağ kanattan Fajr'ın ortasında, ceza alanında yükselen Goutas'ın kafa vuruşu üstten az farkla dışarı çıktı.

4'üncü dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Girsunspor'da Zeki kullandı. Doğrudan kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı.

13'üncü dakikada Uğur'un pasında soldan ceza alanına hareketlenen Henrique, yerden sert vurdu, direğin dibinden top auta çıktı.

31'inci dakikada ceza alanında topla buluşan Doukara'nın vurunda top savunmadan sekip kornere çıktı.

35'inci dakikada sağdan Suleymanov'un pasında ceza alanında topla buluşan Doukara'nın çaprazdan şutu auta gitti.

39'uncu dakikada Traore'nin ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etti.

43'üncü dakikada Traore'nin ra pasında ceza alanına giren Diabate'nin vuruşunu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etti.

45'inci dakikada Serginho'nun pasında Suleymanov ceza alanı dışından vurdu, kaleci Ali Şaşal topu üstten kornere çeldi.

55'inci dakikada Fajr'ın savunma arkasına gönderdiği topa Henrique hareketlendi, aşırtma vuruşunda top üstten dışarı çıktı, pozisyon bitiminde yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.



62'nci dakikada sol kanatta Gradel ceza alanına gönderdiği topa arka direkte hem Yatabare, hem de Henrique dokunamadı.

76'ncı dakikada sağdan Fajr köşe vuruşunu kullandı, seken topu arka bölümde kontrol eden Gradel'in şutu üstten auta gitti.

KIRMIZI KART- 84'üncü dakikada Diabete, Uğur'dan kaptığı top ile kaleci ile karşı karşıya kalacağı anda arkadan çekildi. Hakem Ümit Öztürk, Uğur'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

KIRMIZI KART- 88'inci dakikada rakibi Gradel'i çeken Traore ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90'ıncı dakikada Balde'nin vuruşunda top ağlarla buluştu ancak pozisyonda ofsayt tespit edildi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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Sivasspor-Giresunspor maçında gol sesi çıkmadı!
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