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Giriş Tarihi: 6.11.2021 14:12 Son Güncelleme: 6.11.2021 14:13

Xavi'nin ilk transferi eski Bursasporlu Bakambu olacak! Agüero'nun yerine geliyor

SABAH.COM.TR SPOR
Xavi’nin ilk transferi eski Bursasporlu Bakambu olacak! Agüero’nun yerine geliyor

İspanyol devi Barcelona'da eski efsane futbolcu Xavi, teknik direktör olarak kulübe döndü. Koeman'ın ayrılığı sonrası görevi devralan genç teknik adam, şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Xavi, geçtiğimiz günlerde kalbinde ritim bozukluğu olduğu gerekçesiyle sahalardan 3 ay uzak kalacağı açıklanan Agüero'nun boşluğunu doldurmak için kolları sıvadı. Barça, Arjantinli yıldızın yerine bir dönem Bursaspor forması giyen Bakambu'yu kadrosuna katmak istiyor.

SABAH SPOR DIŞ HABER! Barcelona'da Xavi dönemi resmen başladı. Hollandalı teknik adam Koeman ile yollarını ayırdıktan sonra genç İspanyol teknik adamla görüşen Barça, eski efsane futbolcusunu hoca olarak takımın başına geçirdi.

Katar'ın Al-Sadd takımında başarılı işlere imza atan Xavi, kariyerinin en zorlu görevine soyundu. Genç hocanın ilk işi ise forvet bölgesine takviye yapmak olacak. Hedefteki isim ise eski Bursasporlu golcü.

Alaves ile oynanan maçta göğsünde rahatsızlık hisseden ve hastaneye kaldırılan Agüero'nun kalp ritminde bozukluk olduğu açıklanmıştı.

Arjantinli yıldız yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak. Barça ise golcü oyuncunun yerini doldurmak için harekete geçti.

Barcelona, Çin ekibi Beijing Guoan ile 1 Ocak'ta sözleşmesi bitecek olan Bakambu'yu radarına aldı.

İspanyol devi yaz transfer döneminde de golcü ismi transfer etmek istemiş ancak Çin ekibini ikna edememişti.

Kongolu futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek olması Barça'nın elini rahatlatıyor.

Bilindiği gibi Bakambu, Süper Lig'de Bursaspor forması da giymişti.

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Xavi'nin ilk transferi eski Bursasporlu Bakambu olacak! Agüero'nun yerine geliyor
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