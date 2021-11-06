Xavi’nin ilk transferi eski Bursasporlu Bakambu olacak! Agüero’nun yerine geliyor

Katar'ın Al-Sadd takımında başarılı işlere imza atan Xavi, kariyerinin en zorlu görevine soyundu. Genç hocanın ilk işi ise forvet bölgesine takviye yapmak olacak. Hedefteki isim ise eski Bursasporlu golcü.
Arjantinli yıldız yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak. Barça ise golcü oyuncunun yerini doldurmak için harekete geçti.
İspanyol devi yaz transfer döneminde de golcü ismi transfer etmek istemiş ancak Çin ekibini ikna edememişti.
Kongolu futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek olması Barça'nın elini rahatlatıyor.
Bilindiği gibi Bakambu, Süper Lig'de Bursaspor forması da giymişti.