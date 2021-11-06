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Giriş Tarihi: 7.11.2021 01:26 Son Güncelleme: 7.11.2021 01:26

Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, kaç derece? 7 Kasım Pazar hava durumu

Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, kaç derece? 7 Kasım Pazar hava durumu

Son günlerde yaşanan sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu tatilini dışarıda geçiriyor. Pastırma yazının gelmesi nedeniyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken İstanbul’daki sisli hava “Yarın ve bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, hava kaç derece olacak” sorularını doğurdu. 7 Kasım Pazar hava durumu hakkında araştırma yapan vatandaşlar “Pastırma sıcakları ne zaman bitecek” sorusuyla sıcaklıkların ne kadar süre devam edeceğini araştırıyor. İşte yarına ilişkin Meteoroloji verileri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yayınladığı hava tahminleri ile 7 Kasım Pazar hava durumu verileri belli oldu. Son günlerde yazdan kalma bir hava yaşayan vatandaşlar, Pazar günü bu havaların tadını çıkarmak için plan yapıyor. Planların sekteye uğramaması için "Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, kaç derece olacak?" gibi sorularla araştırmalar hız kazanıyor. Pastırma sıcakları ne zaman bitecek, havalar soğuyacak mı? İşte merak edilenlerin yanıtı!

7 KASIM PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 13°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu

KIRKLARELİ 12°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 27°C

Az bulutlu

HATAY 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 16°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 2°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU 3°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla kıyıları parçalı bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 18°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM 7°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 11°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT 9°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 13°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

KARS -1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 5°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

VAN 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 13°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

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Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, kaç derece? 7 Kasım Pazar hava durumu
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