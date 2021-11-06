Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yayınladığı hava tahminleri ile 7 Kasım Pazar hava durumu verileri belli oldu. Son günlerde yazdan kalma bir hava yaşayan vatandaşlar, Pazar günü bu havaların tadını çıkarmak için plan yapıyor. Planların sekteye uğramaması için "Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, kaç derece olacak?" gibi sorularla araştırmalar hız kazanıyor. Pastırma sıcakları ne zaman bitecek, havalar soğuyacak mı? İşte merak edilenlerin yanıtı!
7 KASIM PAZAR HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu
İSTANBUL 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu
KIRKLARELİ 12°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 16°C, 27°C
Az bulutlu
HATAY 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 16°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 6°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 2°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 3°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla kıyıları parçalı bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇORUM 7°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 11°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT 9°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 13°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
KARS -1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
VAN 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık