Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yayınladığı hava tahminleri ile 7 Kasım Pazar hava durumu verileri belli oldu. Son günlerde yazdan kalma bir hava yaşayan vatandaşlar, Pazar günü bu havaların tadını çıkarmak için plan yapıyor. Planların sekteye uğramaması için "Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, kaç derece olacak?" gibi sorularla araştırmalar hız kazanıyor. Pastırma sıcakları ne zaman bitecek, havalar soğuyacak mı? İşte merak edilenlerin yanıtı!

7 KASIM PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.