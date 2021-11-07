Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri e-Okul öğrenci giriş ile sınav sorgulama ekranı! e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile yazılı sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 7.11.2021 09:47 Son Güncelleme: 7.11.2021 09:49

e-Okul öğrenci giriş ile sınav sorgulama ekranı! e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile yazılı sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?

e-Okul öğrenci giriş ile sınav sorgulama ekranı! e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS ile yazılı sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?

e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı bugün de binlerce öğrencinin araştırma konusu haline geldi. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk döneminde sınavların ardından gerek öğrenciler gerekse velileri E okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) ile sınav sonucu sorguluyor. Bu sistem aracılığı ile yazılı ve karne notlarını, devamsızlık bilgisi, ders programı gibi birçok bilgiye erişebiliyor. İşte e-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı ve tüm detaylar...

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı her gün milyonlarca öğrenciyi ağırlamaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geliştirilen bu sistem aracılığı ile öğrenciler karne notları, takdir teşekkür hesaplama, yıl sonu ortalaması, not bilgisi gibi her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyor. Sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen öğrenciler "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı ve karne sorgulama…

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKULDA NELER VAR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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e-Okul öğrenci giriş ile sınav sorgulama ekranı! e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile yazılı sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?
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