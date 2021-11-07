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Giriş Tarihi: 7.11.2021 16:23 Son Güncelleme: 7.11.2021 17:36

Son dakika: Karagümrük Galatasaray karşısında öne geçti! Oyuna girer girmez attı...

Son dakika: Karagümrük Galatasaray karşısında öne geçti! Oyuna girer girmez attı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Beşiktaş'ın Trabzonspor'a mağlup olduğu hafta Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek avantaj yakalamak istiyor. Sarı kırmızılılar ligde oynadığı son maçta Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe akşamı Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar galibiyeti son dakikalarda kaçırmıştı. Terim, bu maçta rotasyona gitti. Karagümrük'te oyuna 67. dakika giren Bertolacci, 69'da uzaktan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi Fatih Terim'in ilk 11'i belli oldu! Galatasaray, Karagümrük'ün Süper Lig'e yükseldiği son dönemden sonra rakibini iki maçta da mağlup edemedi. Bu maç öncesinde Galatasaray, 20 puanda. Karagümrük'ün ise 18 puanı var. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor. VAR hakemi ise Arda Kardeşler.

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Emre Kılınç, Ömer Bayram ve Babel gibi isimlere forma şansı verdi. Karagümrük'te ise Süper Lig'de altı golü bulunan Bertolacci yedekler arasında yer alıyor. Fatih Terim, maçtan önce yaptığı açıklamada Karagümrük'ün iyi bir takım olduğunu milli aradan önce kazanıp morallenmek istediklerini belirtti.

KARAGÜMRÜK 1-0 GALATASARAY (CANLI ANLATIM)

69' Bertolacci

MAÇ BAŞLADI!

DK 10' Caner Erkin yerden tehlikeli kesti. Pesic'ten önce Muslera topu aldı.

DK 25' Burak Bekaroğlu yerine Adnan Uğur oyuna girdi.

DK' 26 Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile gole yaklaştı. Viviano kalesinde başarılı.

DK 35' Borini uzaklardan şansını denedi, top dışarı çıktı.

DK 36' Faul itirazında bulunan Pesic, sarı kart gördü.

DK' 40 Jimmy Durmaz, Galatasaraylı oyuncuları bir bir geçti. Pesic ceza sahasında topla buluştu fakat ağır kalınca Ömer Bayram araya girdi.

DK' 45 Halil yine kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

DK' 50 Galatasaray penaltı bekledi, oyun devam ediyor.

DK' 60 Galatasaray hızlı geldi, Ömer Bayram'ın şutu dışarı çıktı.

DK' 62 Halil Dervişoğlu yerine Mostafa Mohamed oyuna girdi.

GOL! 69' Karagümrük'te oyuna sonradan giren Bertolacci, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

74' Ryan Babel'in uzaktan sert şutu üst direkte patladı!

FATİH KARAGÜMRÜK

Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Borini, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic

Yedekler: Utku, Benatia, Erhun, Emre Mor, Tunay, Serhat, Balkovec, Adnan, Berke, Bertolacci

GALATASARAY

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Kerem, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Fatih, Alpaslan, Kaan, Van Aanholt, Barış Alper, Feghouli, Taylan, Morutan, Diagne, Mostafa Mohamed

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FATİH TERİM: İŞİMİZ HİÇ KOLAY OLMAYACAK!

'Avrupa'da maç oynadıktan sonraki maçlar fizik olarak da mental olarak da bizi yıpratıyor. Morutan müthiş mücadele etti, topsuz oyunda iyiydi. Diğer tarafta öğrenecekleri var. Maç içindeki değişikliklerle bazı dezavantajları formulü etmeye çalışıyoruz. İyi bir takımla oynayacağız. Ligin her maçı çok zor geçiyor. Her takım her takımı yenebilecek güçte. Bugün Karagümrük karşısında kazanıp milli araya moralli girmek istiyoruz.'

GALATASARAY 1984'TEN SONRA İLK KEZ KAZANMAK İSTİYOR!

Galatasaray, Karagümrük'ü 1984 yılından beri mağlup edemiyor. 29 Ocak 1984'teki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, daha sonra oynanan iki maçı kazanamadı. Karagümrük, Süper Lig'e çıktıktan sonra iki kez Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Bu maçların ilkini Karagümrük, Mevlüt Erdinç'in son dakikada attığı golle 2-1 kazanmıştı. Geçen sezon oynanan maç ise 1-1 berabere bitti. O maçta da Karagümrük'ün golünü Ndao, Galatasaray'ın golünü ise Ryan Babel atmıştı.

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Sacha Boey ve Arda Turan, Karagümrük maçının kadrosunda yer almıyor. Karagümrük'te ise Kayserispor maçında kırmızı kart gören Lucassen bu maçta oynayamayacak.

Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı on bir maçın altısını kazandı. Üç kez berabere kalan Galatasaray; Alanyaspor ve Beşiktaş'a ise mağlup oldu.

Karagümrük ise oynadığı on bir maçın beşini kazandı, üç kez berabere kalırken üç kez de sahadan mağlup ayrıldı.

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Son dakika: Karagümrük Galatasaray karşısında öne geçti! Oyuna girer girmez attı...
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