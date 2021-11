Son dakika: Karagümrük Galatasaray karşısında öne geçti! Oyuna girer girmez attı...

FATİH TERİM: İŞİMİZ HİÇ KOLAY OLMAYACAK!

'Avrupa'da maç oynadıktan sonraki maçlar fizik olarak da mental olarak da bizi yıpratıyor. Morutan müthiş mücadele etti, topsuz oyunda iyiydi. Diğer tarafta öğrenecekleri var. Maç içindeki değişikliklerle bazı dezavantajları formulü etmeye çalışıyoruz. İyi bir takımla oynayacağız. Ligin her maçı çok zor geçiyor. Her takım her takımı yenebilecek güçte. Bugün Karagümrük karşısında kazanıp milli araya moralli girmek istiyoruz.'