Asgari ücret zammı ne kadar olacak, tahmini kaç para? 2022 Asgari ücret zammı görüşmeleri ne zaman yapılacak ve brüt - net ne kadar olur?

Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusu, milyonlarca çalışan tarafından merak konusu oldu. Yıl sonuna doğru gelinirken Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri için de araştırmalar başladı. Bilindiği gibi, her yıl belirli tarihlerde asgari ücret görüşmeleri yapılıyor ve akabinde brüt - net olarak asgari ücret zammı ile AGİ zammı belli oluyor. Peki, bu yılın asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2022 Asgari ücret zammı tahmini ne kadar olur? İşte, brüt ve net yeni asgari ücret zammı tahmini rakamlar...