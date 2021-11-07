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Giriş Tarihi: 7.11.2021 17:09 Son Güncelleme: 7.11.2021 17:09

Asgari ücret zammı ne kadar olacak, tahmini kaç para? 2022 Asgari ücret zammı görüşmeleri ne zaman yapılacak ve brüt - net ne kadar olur?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak, tahmini kaç para? 2022 Asgari ücret zammı görüşmeleri ne zaman yapılacak ve brüt - net ne kadar olur?

2022 Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca çalışan, yeni asgari ücret zammı hakkında bilgi edinmeye çalışırken Asgar Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri ile ilgili son durumu öğrenmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, yılın sonlarına doğru asgari ücret görüşmeleri başlıyor ve yeni asgari ücret brüt - net şeklinde belli oluyor. Peki, 2022 Asgari ücret zammı ne kadar olacak, tahmini kaç para? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde.

Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusu, milyonlarca çalışan tarafından merak konusu oldu. Yıl sonuna doğru gelinirken Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri için de araştırmalar başladı. Bilindiği gibi, her yıl belirli tarihlerde asgari ücret görüşmeleri yapılıyor ve akabinde brüt - net olarak asgari ücret zammı ile AGİ zammı belli oluyor. Peki, bu yılın asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2022 Asgari ücret zammı tahmini ne kadar olur? İşte, brüt ve net yeni asgari ücret zammı tahmini rakamlar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.

2022 YILINDA TAHMİNİ ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Geçen yıl yüzde 21 zam yapılmıştı. Bu yıl yüzde 20 zam yapılması durumunda asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak.

Yüzde 22 zam yapılması durumunda da gelecek yıl brüt asgari ücret 4.364,50 liraya, net asgari ücret ise 3.447.50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplantı tarihlerine ilişkin detaylı bir açıklama yapıldığında son gelişmeler haberimizde yer alacak.

GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece, önceki yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmişti.

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Asgari ücret zammı ne kadar olacak, tahmini kaç para? 2022 Asgari ücret zammı görüşmeleri ne zaman yapılacak ve brüt - net ne kadar olur?
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