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Giriş Tarihi: 8.11.2021 09:29 Son Güncelleme: 8.11.2021 09:35

Abdullah Avcı'dan altın dokunuş! Cornelius, Yusuf Sarı ve Nwakaeme'den dikkat çeken istatistik

Abdullah Avcı’dan altın dokunuş! Cornelius, Yusuf Sarı ve Nwakaeme’den dikkat çeken istatistik

Süper Lig'de lider Trabzonspor zorlu Beşiktaş deplasmanında, Cornelius'un 90+6. dakikada attığı golle 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç içinde yaptığı değişikliklerle maça etki etmeye devam ediyor. Bordo-mavili takımda Yusuf Sarı, Cornelius ve Nwakaeme sonradan oyuna girdikleri maçlarda 3 golle skora katkı sağladı

Beşiktaş karşısında son dakika golüyle galibiyete ulaşan lider Trabzonspor, hem zirvedeki yerini sağlamlaştırdı hem de milli araya moralli girdi. 4 haftadır liderlik koltuğunda oturan bordo-mavili ekibin bu başarısında teknik direktör Abdullah Avcı'nın kulübeden oyuna dahil ettiği isimlerin performansı önemli etkenlerden birisi oldu.

3 OYUNCU 9 PUANIN KAZANILMASINA ETKİ ETTİ

İşte detaylar: Abdullah Avcı'nın kulübeden görev verdiği futbolcular, 3 kez (3 gol) skoru değiştirirken direkt 9 puanın kazanılmasında başrolü üstlendi.

44 MAÇTA SADECE 3 MAĞLUBİYET GÖRDÜ

Cornelius, F.Bahçe maçında oyuna sonradan girip takıma penaltı kazandırdı. Yusuf Sarı yine aynı müsabakada skoru belirleyen isim oldu. Geçen hafta Çaykur Rize karşılaşması Nwakaeme'nin golüyle kazanılırken, önceki akşam da 90+6'da büyük bir soğukkanlılık örneği gösteren Cornelius galibiyeti Trabzonspor hanesine yazdırdı.

Öte yandan Karadeniz ekibinde 44 lig maçına çıkıp 27 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Abdullah Avcı, 2.16 puan ortalamasına imza attı.



'KASIRGA VODAFONE PARK'I YIKTI'

TRABZON yerel medyası, Beşiktaş'ı İstanbul'da deviren bordo-mavililere övgüler yağdırdı.. İşte maçın yansımaları; Karadeniz'de Son Nokta: (Sayfada 3 farklı otomobil fotoğrafı yer aldı) Trabzon gaza bastı, rakipleri toza dumana kattı. Sizinle bizim aramızda kocaman fark var. Karadeniz'den Günebakış: Şampiyonluğa koşuyoruz. Taka: Fırtına İstanbul'da kasırgaya döndü, Vodafone Park'ı da yıktı geçti. Kuzey Ekspres: Son kurban Beşiktaş…

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Abdullah Avcı'dan altın dokunuş! Cornelius, Yusuf Sarı ve Nwakaeme'den dikkat çeken istatistik
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