Babel, Yedlin ve Ömer'in kanatlardan yaptığı ortaların amacı yoktu ve tüm toplara Karagümrük savunması kolay kafa vurdu. Top tekniği yüksek olan Halil'in rakip savunma arasında pas duvarı olacak gücü yoktu. Hücumda etkili olamamayı Halil ve Kerem'in yorgunluğuna bağlayan Terim'in bu düşüncesi, rotasyon için hangi oyuncunun hazır olup olmadığı konusundaki tercihi doğru tespit edemediğinin itirafıydı.