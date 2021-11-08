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Giriş Tarihi: 8.11.2021 08:51 Son Güncelleme: 8.11.2021 09:25

Caner Erkin'e kızdı sarı kart gördü! Fatih Terim'e eleştiri: 'Tercihleri fanteziydi...'

SPOR SERVİSİ
Caner Erkin’e kızdı sarı kart gördü! Fatih Terim’e eleştiri: ’Tercihleri fanteziydi...’

Galatasaray bu sezon maç başına 19 orta ortalamasına sahip. Sarı kırmızılılar dün maçı 41 orta ile tamamladı. Galatasaray, bu sezon deplasmanda istediği oyunu bir türlü oynayamıyor. 7 dış saha maçında sadece iki kez kazanabilen Galatasaray, Kayserispor ve Beşiktaş'a yenildi. Kasımpaşa, Trabzonspor ve Karagümrük ile de berabere kaldı. Karagümrük maçı sonrası Fatih Terim'e eleştiri geldi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, dün kadroda rotasyon yaptı. Sol bekte Van Aanholt yerine Ömer Bayram, Morutan yerine Ryan Babel, Feghouli yerine de Emre Kılınç forma giydi. Emre Kılınç, ikinci yarıda oyundan çıkacakken Terim birden kararını değiştirdi. Emre Kılınç oyuna devam ettikten kısa süre sonra hata yaparak golü yedirdi.

CANER ERKİN'E KIZDI SARI KART GÖRDÜ!

Maçın 82. dakikasında Fatih Terim, kendisine ayrılan çizgiyi geçip Karagümrük'ten Caner Erkin'e tepki gösterdi. 4.hakemin uyarısıyla gelen orta hakem Atilla Karaoğlan, deneyimli teknik adama sarı kart gösterdi.

LEVENT TÜZEMEN'DEN TERİM'E ELEŞTİRİ: 'FANTEZİ ARADI'

'Gaziantep ve Lokomotiv maçlarında mükemmel oynayan Feghouli'yi kulübede oturtmak Terim'in yanlışıydı. Genç oyuncuların saha içinde Feghouli gibi tecrübeli bir oyun liderine ihtiyacı var.

Milli maç haftasına girilirken Terim'in, oyun alışkanlığını kazanmış oyunculardan vazgeçip rotasyona gitmesi anlamsızdı. Babel, Emre Kılınç ve Ömer Bayram tercihleri bence fanteziydi ve Galatasaray'a katkı sağlamadı.

Karagümrük'ün zaten "el freni" gibi bir pas oyunu, rakip savunma arkasına atılan uzun toplarla gol kovaladığı bir oyunu olduğunu 'sağır sultan' bile biliyordu. Galatasaray golü yiyinceye kadar Karagümrük kilidini açamadı ve set oyununa mahkum olup sağa, sola, geriye pas atmak zorunda kaldı.

Babel, Yedlin ve Ömer'in kanatlardan yaptığı ortaların amacı yoktu ve tüm toplara Karagümrük savunması kolay kafa vurdu. Top tekniği yüksek olan Halil'in rakip savunma arasında pas duvarı olacak gücü yoktu. Hücumda etkili olamamayı Halil ve Kerem'in yorgunluğuna bağlayan Terim'in bu düşüncesi, rotasyon için hangi oyuncunun hazır olup olmadığı konusundaki tercihi doğru tespit edemediğinin itirafıydı.

'OYUNCULARA BU UYARILAR YAPILMIYOR MU?'

Emre Kılınç çok pas hatasıyla oynuyor ve çok top kaybediyordu. Bertolacci'nin attığı golde Emre'nin çevre kontrolü yapmadan geriye pas atmasının payı büyüktü. Oyunculara bu uyarılar Florya'da yapılmıyor mu?

Kerem ile Halil'in de yorgun olduğunu düşünürsek Terim'in ikinci yarıya Feghouli, Diagne ve Mostafa Mohamed üçlüsünü alarak başlamaması şaşırtıcıydı. Bu üçlü oyuna geç girdikten sonra bile Karagümrük kalesinde kurulan baskıya bakınca Terim'in, "Keşke değişiklikleri erken yapsaydım" dediğini düşünüyorum.

'DURAN TOPLARA ÇÖZÜM ŞART'

Bu arada Galatasaray'ın duran toplardan ve kornerlerden pozisyon üretememesine Terim'in artık bir çözüm bulması gerekiyor.

EN GOLCÜSÜ MOSTAFA!

Karagümrük karşısında oyuna sonradan giren Mostafa Mohamed, bu sezon ligdeki dördüncü golünü kaydetti. Mohamed, bu sezon Galatasaray adına en golcü oyuncu durumuna geldi.

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Caner Erkin'e kızdı sarı kart gördü! Fatih Terim'e eleştiri: 'Tercihleri fanteziydi...'
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