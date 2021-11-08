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Giriş Tarihi: 8.11.2021 08:42 Son Güncelleme: 8.11.2021 11:23

Derbinin kahramanı olmuştu! Uğurcan Çakır'dan SABAH Spor'a şampiyonluk açıklaması

YUNUS EMRE SEL
Derbinin kahramanı olmuştu! Uğurcan Çakır’dan SABAH Spor’a şampiyonluk açıklaması

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirvede adım adım ilerleyen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın performansı dikkat çekiyor. Beşiktaş maçında %83’lük kurtarma oranına ulaşıp, galibiyette önemli rol oynayan 25 yaşındaki eldiven, SABAH Spor'a “Bu takımda bireysel başarıyı kimse önemsemiyor. Herkes şampiyonluğa inanıyor” dedi.

Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor, Beşiktaş'ı Cornelius son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup ederek liderliğini perçinledi. Derbiye kurtarışlarıyla damga vuran Uğurcan Çakır, 3 puanın kazanılmasında büyük rol oynadı. Maçın ardından Uğurcan Çakır SABAH Spor'a konuştu.

LİGİN EN FAZLA KURTARIŞ YAPAN KALECİSİ

Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında rakibin çerçeveyi bulan 6 net şutundan 5'ini çıkarttı. %83'lük başarı oranına ulaşan 25 yaşındaki eldiven, Süper Lig'in en fazla kurtarış yapan ismi durumunda. Uğurcan, 2018-19 sezonunda Onur Kıvrak'tan formayı devraldıktan sonra 19 derbide görev yaptı.

MAÇIN ARDINDAN SOYUNMA ODASINDA ARKADAŞLARI TARAFINDAN TEBRİK EDİLDİ

Bordo-mavililer, bu maçlarda 8 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, sadece 4 kez kaybetti. Maçın bitiminde kötü tezahürata tepki gösterdiği için ikinci sarıdan kırmızı kart gören bordo-mavili kaleci, soyunma odasında tüm arkadaşları tarafından tebrik edildi.

"HERKES BU SENEYE İNANIYOR"

Uğurcan Çakır, SABAH Spor'a yaptığı açıklamada ise "Bu takımda ben yok, biz var. Başarımızın en önemli sırrı bu. Hiçbir futbolcu bireysel başarıyı önemsemiyor, herkes bu seneye inanıyor. Türkiye, şampiyonluğu ne kadar arzuladığımızı ve nasıl mücadele ettiğimizi gördü. Bu yolun sonunda başarılı olacağımızı biliyoruz" dedi.

YEREL GAZETELER GALİBİYETİ MANŞETLERİNE TAŞIDI

Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'a övgülerde bulundu.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, farklı bir tasarım ile okuyucularına galibiyet sevincini aktardı. Üç farklı otomobilin yer aldığı haberde, "Trabzon gaza bastı", "Rakiplerini toza dumana kattı" ve "Sizinle aramızda kocaman bir fark var" başlıklarına yer verildi.

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Kartal avcısı fırtına", arka sayfasında "Her zaman her yerde son sözü biz söyleriz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla "Şampiyonluğa koşuyoruz" başlığını kullanırken, "Trabzonspor sahasında yenilgisi olmayan Beşiktaş karşısında müthiş bir futbol ortaya koydu." değerlendirmelerine yer verdi.

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Derbinin kahramanı olmuştu! Uğurcan Çakır'dan SABAH Spor'a şampiyonluk açıklaması
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