Derbinin kahramanı olmuştu! Uğurcan Çakır’dan SABAH Spor’a şampiyonluk açıklaması

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, farklı bir tasarım ile okuyucularına galibiyet sevincini aktardı. Üç farklı otomobilin yer aldığı haberde, "Trabzon gaza bastı", "Rakiplerini toza dumana kattı" ve "Sizinle aramızda kocaman bir fark var" başlıklarına yer verildi.

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Kartal avcısı fırtına", arka sayfasında "Her zaman her yerde son sözü biz söyleriz" ifadelerini kullandı.