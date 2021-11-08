Hükmen galibiyet istemem!

Terim, G.Saray kulübünün Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı kural hatası başvurusu hakkında konuşurken, “Moskova’nın ne suçu var” dedi
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük maçının ardından "İstatistiklere bakıyorum, 500'den fazlapas, 23 şut, birçok orta var. Buoranlara göre oyun 1-1 bitmez.Bunların hepsi elbet geçecek.Her maç daha iyi oluyoruz" dedi. UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 biten L.Moskova maçının son dakikalarında Dimitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart gösterilmesine rağmen kırmızı çıkarılmaması yönünde G.Saray'ın yaptığı "Hükmen galibiyet ya da maç tekrarı" başvurusu hakkında ise "Hükmen mağlubiyet gibi mantık dışı bir şey olmaz. Ne kabahati var L.Moskova'nın. Böyle bir galibiyeti ne ben isterim ne oyuncular. Ama tekrara hükmediyorsa, bunu isterim" ifadelerini kullandı.
İTALYAN İŞİ
K.GÜMRÜK'ÜN golünü kaydeden Andrea Bertolacci bu sezon lige de damgasını vurdu. Kariyerinde Milan, Roma,Genoa,Sampdoria formaları giyen, 5 kez de İtalya Milli Takımı ile sahaya çıkan deneyimli oyuncu, bu sezonki 7. golünü G.Saray ağlarına gönderdi.
OYUNDAN ÇIKMADIGOLÜ YEDİRDİ!
0-0 devam eden Karagümrük-Galatasaray maçında Fatih Terim ikinci yarıda iki oyuncu birden değiştirmeye karar verdi. Halil yerine Mohamed'i sahaya süren Terim, Emre Kılınç'ı da Feghouli ile değiştirecekti, hatta 4. hakem değişiklik tabelasını "54-89" şeklinde hazırlamıştı. Ancak son anda karar değişti ve Emre sahaya geri döndü. Emre Kılınç'ın 6dakika sonra orta sahadakaptırdığı toptaBertolacci, Karagümrük'üöne geçiren golü attı. Emre de golden bir dakika sonra yerini Feghouli'ye bıraktı.
ELMAS: TEPKİLERE TESLİM OLMAYIZ!
G.Saray Başkanı Burak Elmas, maçın ardından sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Galatasaray'ımızın geleceğini anlık tepkilere ve bu tepkilere verilen reaksiyonlara teslim etmeyeceğiz. Galatasaray'ımız için doğru bildiğimiz yolda korkmadan ve kişisel hiçbir kaygı duymadan cesaretle yolumuza devam edeceğiz."