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Giriş Tarihi: 8.11.2021 07:38 Son Güncelleme: 8.11.2021 07:38

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapılacak? 2022 Yeni emekli Ocak maaş zammı ne kadar?

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapılacak? 2022 Yeni emekli Ocak maaş zammı ne kadar?

Enflasyon oranları göz önüne alınarak belirlenen memur ve emekli maaş zammı için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son iki aylık oran kaldı. Bu oranlarda belli olduktan sonra emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam tutarı da belirlenmiş olacak. Peki, Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Aralık ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde Ocak zammı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlara zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise enflasyon rakamları belirleyici bir rol oynuyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Peki, şu ana kadar açıklanan rakamlara göre emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte en düşük ve en yüksek memur - emekli Ocak maaş zamları…

YÜZDE 9.17 TAHMİNİ

TÜİK verilerine göre Temmuz ve Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Geriye ise 2 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak.

Son dakika haberler: 2022 Ocak emekli zammı belli oluyor: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç lira olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranına göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 508 liraya, çiftçilerde bin 567 liradan bin 993 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 800 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 736 liraya çıkacak.

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Memur ve emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapılacak? 2022 Yeni emekli Ocak maaş zammı ne kadar?
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