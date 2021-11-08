Newcastle United’dan sürpriz hoca tercihi! Resmen açıklandı...

İngiltere Premier Lig'in orta sıra takımlarından Newcastle United, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alındıktan sonra tüm dünyanın konuştuğu bir kulüp haline gelmişti. Satın alımın üzerine dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katması beklenen Newcastle United için takımın hocasının kim olacağı da merakla bekleniyordu.
Birçok deneyimli teknik adamın ismi geçtikten sonra sürpriz bir kararla Eddie Howe ile anlaşıldı. Son olarak Unai Emery'den ret cevabı aldığı belirtilen Newcastle United, çareyi genç teknik adamda buldu.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 8 yıl boyunca Bournemouth'u çalıştıran Eddie Howe ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Premier Lig'de 11 haftada galibiyetle tanışamayan Newcastle, 5 puanla küme düşme hattında yer alıyor.