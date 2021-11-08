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Giriş Tarihi: 8.11.2021 18:54 Son Güncelleme: 8.11.2021 18:58

Real Madrid'e golünü atıp sakatlanan Radamel Falcao'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Real Madrid’e golünü atıp sakatlanan Radamel Falcao’nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ederek yollarını ayırdığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, İspanya La Liga'ya geri dönmüş ve Rayo Vallecano ile anlaşma sağlamıştı. La Liga'da golleriyle adından söz ettiren Falcao, geçtiğimiz hafta oynanan Real Madrid maçında sakatlanmıştı. İspanyol ekibi, Falcao'nun sakatlık süresiyle ilgili resmi açıklamada bulundu.

Süper Lig'de 2019 yılında büyük ses getirerek Galatasaray'a transfer olan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımda sakatlıklar nedeniyle bekleneni verememiş ve taraftarın gözünden düşmüştü. Son yılların en maliyetli transferlerinden birisi olan Kolombiyalı golcüyle 2 sezonun ardından yollar ayrıldı.

Burak Elmas yönetiminin başa gelmesiyle birlikte sözleşmesi fesh edilen Radamel Falcao, yaz transfer döneminin son gününde Rayo Vallecano'ya imza attı.

İspanya La Liga'ya Atletico Madrid'de geçirdiği yılların ardından bir kez daha dönen Falcao, yeni takımıyla sezona oldukça iyi bir giriş yaptı. La Liga'da 8 hafta 5 gol atan 35 yaşındaki golcü, hem Barcelona hem de Real Madrid'i boş geçmedi.

Son olarak Real Madrid maçında oyuna sonradan girerek golünü atan Falcao, golünü attıktan kısa bir süre sonra sakatlık geçirdi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İspanyol ekibi Rayo Vallecano'dan yapılan resmi açıklamaya göre, Real Madrid maçında sakatlanan Falcao'nun 3-4 hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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Real Madrid'e golünü atıp sakatlanan Radamel Falcao'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!
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