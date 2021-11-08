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Giriş Tarihi: 8.11.2021 11:47 Son Güncelleme: 8.11.2021 11:47

Reyting sonuçları açıklandı! 7 Kasım 2021 Pazar Reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı! 7 Kasım 2021 Pazar Reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

7 Kasım Pazar günü ekrana gelen yapımlar arasında sıralamanın merak edildiği reyting sonuçları açıklandı. Pazar günü ekranlarda Yargı, Benim Hayatım, Aziz gibi diziler yer alırken MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster yarışma programları da yer aldı. Bu kapsamda; reyting sonuçları açıklandı. 7 Kasım 2021 Reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Her gün bir önceki günün sıralamasının belli olduğu reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçları sıralaması TOTAL, AB ve ABC1 olarak ölçülürken medya gündemini yakından takip edenler sonuçları öğrenmek istiyor. Bu başlık altından; reyting sonuçları bilgilerine ulaşabilirsiniz. İşte 7 Kasım 2021 Reyting sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 7 KASIM 2021 PAZAR

7 Kasım 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Yargı (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı! 7 Kasım 2021 Pazar Reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
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