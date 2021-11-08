Reyting sonuçları açıklandı! 7 Kasım 2021 Pazar Reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Her gün bir önceki günün sıralamasının belli olduğu reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçları sıralaması TOTAL, AB ve ABC1 olarak ölçülürken medya gündemini yakından takip edenler sonuçları öğrenmek istiyor. Bu başlık altından; reyting sonuçları bilgilerine ulaşabilirsiniz. İşte 7 Kasım 2021 Reyting sonuçları!
7 Kasım 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.
Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Yargı (ÖZET) aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı.