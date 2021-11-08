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Giriş Tarihi: 8.11.2021 14:06 Son Güncelleme: 8.11.2021 14:07

Son dakika...Trabzonspor maçı sonrası Beşiktaşlılar ayağa kalktı! N'Sakala'ya büyük tepki

Son dakika...Trabzonspor maçı sonrası Beşiktaşlılar ayağa kalktı! N’Sakala’ya büyük tepki

Son dakika...Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar N'Sakala'ya büyük tepki gösterdi. Bordo-mavili ekipten Siopis ve Yusuf Sarı'nın sosyal medya hesaplarından yaptıkları galibiyet paylaşımlarını beğenen deneyimli sol bek, büyük tepki topladı. 31 yaşındaki Kongolu ismin kadro dışı bırakılması yönünde paylaşımlar yapılırken, N'Sakala'dan cevap geldi. İşte detaylar...

Son dakika...Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavililer Abdülkadir Ömür ile öne geçerken, Larin müsabakaya denge getirdi. Son sözü ise 90+6'da sahneye çıkan Cornelius söyledi. Karadeniz temsilcisi puanını 30 yaparken, siyah-beyazlı takıma 10 puna fark atmış oldu. Takıma tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakanın ardından ise N'Sakala'yı hedef aldı.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'ya konuk olduğu mücadelede saha ortasında bayılan ve hastaneye kaldırılan N'Sakala, tedavisinin ardından yeşil sahalara dönmüştü.

Ancak Umut Meraş'ın transferi sonrası forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli isimle yolların ayrılması planlanıyordu. 31 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor derbisinin ardından yaptığı beğeniler büyük tepki çekti.

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği müsabaka sonrası bordo-mavili futbolcular sosyal medya hesaplarından galibiyeti kutlayan paylaşımlarda bulundu.

Kardeniz ekibinin tecrübeli orta saha oyuncusu Siopis Instagram hesabından bir fotoğrafını, "Aynı yolda devam ediyoruz. Sonuna kadar savaşacağız. Bravo takım" notuyla paylaştı. N'Sakala, Alanyaspor'da berabere futbol oynadığı eski arkadaşının paylaşımını beğendi.

Yusuf Sarı'nın ise, "Bravo takım! Bu şehri gururlandırmaya devam edeceğiz. Yolumuz uzun ama biz inanıyoruz! Olacak inşallah" şeklinde paylaşımını da beğenen deneyimli sol beke tepkiler çığ gibi büyüdü.

Beşiktaş taraftarları oyuncunun kadro dışı bırakılması için sosyal medyada birlik oldular ve yönetime çağrı yaptılar.

Bu tepkilerin ardından N'Sakala'dan tepkilere cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.

Siopis ile Alanyaspor'da oynadığı döneme ait bir fotoğraflarını paylaşan Kongolu, arkadaşlığın futboldan daha önemli olduğunu vurguladı.

N'Sakala, "Bir gün takım arkadaşı, bir gün rakip ama sonsuza kadar aile... Rakibime saygı duymak, nazik olmak saygısızlık değildir." ifadelerini kullandı.

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Son dakika...Trabzonspor maçı sonrası Beşiktaşlılar ayağa kalktı! N'Sakala'ya büyük tepki
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