Aramızdaki Sözler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aramızdaki Sözler filmi bu akşam Tv’de!

Aramızdaki Sözler isimli yapım için adeta geri sayım başladı. Ben Bass ve Alex Martin isimli iki yabancının içinde bulundukları uçağın kaza yapmasıyla başlayan yapımda uzun ve karla kaplı bir dağda mahsur kalan ikilinin yaşadıkları konu alınmaktadır. Aksiyon türündeki yapımla ilgili olarak izleyenler "Aramızdaki Sözler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularına yanıt arıyor. İşte Aramızdaki Sözler filmine dair merak edilen detaylar...

KONUSU NEDİR?

Ben Bass ve Alex Martin aynı uçakta yolculuk yapan iki yabancıdır. İçinde bulundukları uçak trajik bir şekilde kaza yapar. Ben ve Alex kazadan yaralı olarak çıkmayı başarmışlardır. Merkezde uzak karlı kaplı bir dağda mahsur kalan ikili uzun süre kendilerine yardım edilmesini bekler. Fakat yardım gelmeyince yüzlerce kilometrelik vahşi doğada korkunç bir yolculuğa çıkmak zorunda kalırlar. Ben ve Alex hayatta kalabilmek için birbirlerine güvenmek zorundadır. Hany Abu-Assad'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini Kate Winslet ve Idris Elba paylaşıyor.



OYUNCULARI KİMLER?

Kate Winslet,

Idris Elba,

Beau Bridges