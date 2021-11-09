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Giriş Tarihi: 10.11.2021 00:04 Son Güncelleme: 10.11.2021 00:11

Arsenal geleceğin golcüsünü istedi! Menajeri telefonları bile açmadı...

Arsenal geleceğin golcüsünü istedi! Menajeri telefonları bile açmadı...

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal, son yıllarda makus talihini bir türlü bozamadı. Avrupa kupalarında ve Premier Lig'de uzun yıllardır başarıdan uzak olan Londra ekibi, bu sezona da kötü girmiş ancak son haftalarda üst üste galibiyetlerle tekrar üst sıraları yakalamıştı. Bir yandan da golcü arayışlarını sürdüren Arsenal'de tuhaf bir transfer gelişmesi yaşandı.

İngiltere Premier Lig'de uzun yıllardır eski günlerini aratan bir performans gösteren Londra ekibi Arsenal, bu sezon Mikel Arteta yönetiminde sezona oldukça kötü başlamıştı. Sezonun ilk haftalarında puan kayıplarıyla başlayan Arsenal'de Mikel Arteta'nın takımdan gönderilmesi bekleniyordu.

Ancak son haftalarda alınan üst üste galibiyetlerle toparlanan Topçular, bir yandan da yeni transferler için çalışmalarını sürdürüyor.

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Arsenal'in geleceği golcü adaylarından birisi olarak gösterilen Dusan Vlahovic'i istediğini ancak oyuncunun menajerinin telefonlara bile çıkmadığını yazdı.

Bu sezona fırtına gibi giren ve dikkat çeken performansıyla dünya devlerini peşine takan 20 yaşındaki golcü Vlahovic'i, Tottenham ve Manchester City de istiyor.

Di Marzio'nun verdiği habere göre, Arsenal ile transfer görüşmelerine oturmak istemeyen Vlahovic'in bu kararı, Arsenal açısından gülünç karşılandı.

Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giyen Vlahovic, bu sezon Fiorentina formasıyla 13 maçta forma giydi ve 10 gol kaydetti.

Güncel piyasa değerinin 50 milyon avroya yakın olduğu bilenen Vlahovic'in, gelecekte adından çok daha fazla söz ettirmesi bekleniyor.

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Arsenal geleceğin golcüsünü istedi! Menajeri telefonları bile açmadı...
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