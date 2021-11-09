Bakla dolması tarifi: MasterChef bakla dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından bakla dolması hazırlamaları istendi. Bu gelişme sonrasında yarışmayı izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Bakla dolması tarifine ilişkin MasterChef bakla dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına cevap aramaya devam ediyor. İşte tüm bilgiler…
Bakla dolması tarifi merak konusu olarak Masterchef izleyicileri tarafından bakla dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
BAKLA DOLMASI MALZEMELER
1 kilo asma yaprağı
750 gr. kemikli et
2 su bardağı kuru bakla
2 su bardağı kırık yarma
2 yemek k. domates salçası
2 adet soğan
1 çay kaşığı karabiber
2 çay k. tuz
2 çay k. pul biber
1 yemek k. tereyağ
5 yemek k. sıvıyağ
1 çay bardağı su
BAKLA DOLMASI HAZIRLANIŞI
Baklalar biraz ılık suda bekletilir,
İç malzemelerin hepsi karıştırma kabına alınır üzerini geçmeyecek kadar su ile karıştırılır, bu baklaların yumuşamasını sağlayacak
Tencerenin altına kemikli etler dizilir,
Yaprakların parlak kısımları dışarda kalacak şekilde 1 tatlı kaşığı iç koyulup iki tarafından kapatılıp sarılır,
Sarmalar bitince su eklenip tereyağ parçaları koyulur ( su üzerini geçmeyecek ama gözükecek ) kısık ateşte pişirilir.