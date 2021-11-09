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Giriş Tarihi: 9.11.2021 10:55

Başkan Erdoğan açıkladı: Okullar kapanacak mı, yeniden kapanır mı? Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi?

Başkan Erdoğan açıkladı: Okullar kapanacak mı, yeniden kapanır mı? Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi?

Okullar kapanacak mı, yeniden kapanır mı soruları milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere okullar 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başladı. Artan vaka sayıları ise okulların kapanıp kapanmayacağını gündeme taşıdı. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından, Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan okulların akıbeti konusunda kesin konuşurken, okullar kapanacak mı, yeniden kapanır mı ve okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi soruları yanıt buldu. İşte okullarda yüz yüze eğitime ilişkin detaylar;

6 Eylül tarihinde Türkiye genelinde yüz yüze eğitim başladı. Okullarda yüz yüze eğitim hâlihazırda devam ederken, artan vaka sayıları okulların kapanıp kapanmayacağı konusunu gündeme taşıdı. Konuya ilişkin daha önce gerek Bakan Koca gerekse Mahmut Özer açıklamalarda bulunmuş ve okulları açık tutmada kararlı olduklarını belirtmişlerdi. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Okullar kapanacak mı, yeniden kapanır mı? Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte detaylar;

OKULLAR KAPANACAK MI?

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından okullar kapanacak mı sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması sona ermelidir. Yüz yüze eğitim kesinlikle devam edecektir.'' dedi.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yüz yüze eğitimle ilgili şunları söyledi:

Okullar açık mı kalacak tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim öğretim kesinlikle devam edecektir. Bu sebeple 40 bin yeni sağlık personeli alımı yapılacak.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanması ihtimalinin bulunduğunu belirten haberin yanlış olduğunu, Bilim Kurulunun böyle bir gündeminin olmadığını bildirdi.

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Başkan Erdoğan açıkladı: Okullar kapanacak mı, yeniden kapanır mı? Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi?
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