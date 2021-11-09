Başkan Erdoğan açıkladı: Okullar kapanacak mı, yeniden kapanır mı? Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi?

6 Eylül tarihinde Türkiye genelinde yüz yüze eğitim başladı. Okullarda yüz yüze eğitim hâlihazırda devam ederken, artan vaka sayıları okulların kapanıp kapanmayacağı konusunu gündeme taşıdı. Konuya ilişkin daha önce gerek Bakan Koca gerekse Mahmut Özer açıklamalarda bulunmuş ve okulları açık tutmada kararlı olduklarını belirtmişlerdi. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Okullar kapanacak mı, yeniden kapanır mı? Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte detaylar;

OKULLAR KAPANACAK MI?

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından okullar kapanacak mı sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması sona ermelidir. Yüz yüze eğitim kesinlikle devam edecektir.'' dedi.