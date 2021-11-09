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Giriş Tarihi: 9.11.2021 23:00

Devlerin kabusu Igor Tudor koronavirüse yakalandı!

AA
Devlerin kabusu Igor Tudor koronavirüse yakalandı!

Serie A takımlarından Hellas Verona’nın Hırvat teknik direktörü Igor Tudor'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Hellas Verona Kulübünden yapılan açıklamada, Hırvat teknik adamın Kovid-19 aşısının olduğunu ancak buna karşın yapılan son Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Evde tecrit altında tutulan Tudor'un sağlık durumuyla alakalı yerel sağlık makamlarının da bilgilendirildiği ifade edildi.

Ligin ilk 3 haftasında 3 mağlubiyet alan Hellas Verona, teknik direktörlüğe Eusebio Di Francesco'nun yerine 14 Eylül'de Tudor'u getirmişti. Tudor yönetimindeki sarı-lacivertli takım, ligde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, 16 puan toplayıp 22 gol atma başarısı gösterdi.

Tudor yönetimindeki Hellas Verona, son 9 maçlık periyotta Lazio, Juventus ve Roma gibi büyük takımları da yenmeyi başardı. Igor Tudor, 2017 yılında bir süre Galatasaray'ı da çalıştırmıştı.

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Devlerin kabusu Igor Tudor koronavirüse yakalandı!
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