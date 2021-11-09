ALİ GÜLTİKEN: Fenerbahçe'nin sorunu bu sezonla alakalı değil. Ali Koç ve yönetiminin 4 yıldır üst üste getirdiği noktaya büyük tepki var. Yapılan her hamle bir diğerini aratır oldu. Özellikle bu sene gelinen nokta artık güveni sıfırlamış görünüyor. Ortada ciddi bir oyun sistemi sorunu var. Değerli oyuncuları iş yapmaz hale getirdi.

"PEREİRA'NIN DA KREDİSİNİN SONUNA GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Pereira'nın da kredisinin sonuna geldiğini görüyoruz. Hoca sistemi değiştirir mi, değiştirse bile bu takımın oyuncuları tekrar bir geri dönüş yapar mı, bu da soru işareti. Güçlü krizleri aşabilmeniz için sağlam, ne oynadığını bilen bir takımınız olmalı. Mevcut tabloda krizin çözümü de kolay görünmüyor.