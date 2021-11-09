Fenerbahçe'de ligde 12. haftanın ardından alınan sonuçlar nedeniyle taraftar yönetime tepkili. Kayserispor maçında "Yönetim istifa" sesleri yükseldi. SABAH Spor yazarları, Fenerbahçe'deki kötü gidişatın sebepleriyle çarpıcı sözler kaleme aldı. Vitor Pereira ile oyuncular arasında sıkıntıların olduğu ve Pereira'nın oyun sisteminin Fenerbahçe'ye yaramadığı ifade edildi. İşte yazarlardan çarpıcı sözler.
SORU: F.Bahçe taraftarı kötü sonuçlardan sonra isyan bayrağını açtı. Kazan kaynıyor. Kadıköy'de Ali Koç'a protestolar vardı. Taraftar isyanında ne kadar haklı? Pereira gönderilmeli mi?
"SÜT KUPASI BİLE YOK"
AHMET ÇAKAR: Taraftar haklı. 4 sene geçmiş tık yok. Başkan Ali Koç ile 'süt kupası' yok. Gitmiş-gelmiş 8 teknik direktör, sarf edilmiş milyonlarca Euro var. Ali Koç'un en büyük hatası, F.Bahçe'yi Koç Holding'in bir şirketi gibi yönetmesi. Bir şirkette bir CEO'ya hedeflerini sorarsın, 'Yıl sonunda bana şu kadar kâr getir' dersin, kenara çekilirsin. Ama futbolda bu iş böyle gitmez.
"PEREİRA KOVULMALI"
Koç'un yaptığı tek şey maalesef bazı sosyal medya gruplarına finansör olmak, buradan medet ummak! Pereira, F.Bahçe'nin 15. tercihiydi. Maalesef tutmadı. Pereira kovulmalı. Artık Ali Koç'un da F.Bahçe'nin de dayanacak gücü yok.
"NİSAN AYINDA PORTEKİZLİ HOCASIYLA BİRLİKTE F.BAHÇE HAYATINI BİTİRİR"
GÜRCAN BİLGİÇ: Ali Koç kararlarını hep taraftarla birlikte aldı. Aykut Kocaman ile devam etmezken, Ersun Yanal'ı getirirken de gönderirken de bu hassaslık ile hareket etti. Pereira'yı getirmesi geçmişten hiç ders almadığını da gösterdi bana. Pereira yetersizliği bir kenara, kolay yönetilecek bir karakter de değildi. Eğer bir hamle yapmazsa, nisan ayında Portekizli hocasıyla birlikte F.Bahçe hayatını bitirir.
"TARAFTAR BAŞTA DESTEK VERİRKEN ARTIK İSTİFA DİYE BAĞIRIYOR"
F.Bahçe kadrosu şampiyonluk için yeterli ve güçlüyken, bunu kullanamayan bir yönetimle olmaz. Taraftar önce "vardır bir bildiği" diyor, hocaya destek veriyordu, şimdi "Ali Koç istifa" diye bağırıyor. Yönetici duygularla değil, doğrularla karar vermeli. Şimdi göreceğiz Ali Koç ve arkadaşlarını…
BÜLENT TİMURLENK: Pereira iyi mücadele ettiklerini söylüyor, o zaman sahaya sürdüğü oyuncuların kalitesine bakarsınız. Antwerp maçının en iyilerinden Sosa, Kayseri maçında oyuna bile girmedi. Evet, direkten dönen 4 top var ama oyunu ilk yarıda İrfan Can dışında forse eden tek bir oyuncu bile yoktu.
"F.BAHÇE 4'LÜ SAVUNMAYI DEVAM ETTİRMELİ"
Nazım ve Ferdi'nin dörtlünün kanatlarında hücuma verdikleri destek buysa F.Bahçe, önceki gün yaptığı gibi ilk kez döndüğü 4'lü savunmayı devam ettirmeli. Pereira'nın dizilişi kadar Pereira geldikten sonra gidenlere ve gelen oyunculara iyi bakın. Altay'ın çok aranacağının ortaya çıktığı bir maçın ardından F.Bahçe için G.Saray derbisi neredeyse bir sezon finali önemi taşıyor.
"PEREIRA DİK KAFALI!"
LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe camiası ve taraftarları hiç bu kadar uzun bir süreyi şampiyon olmadan geçirmemişti. Ali Koç'un 3 yıllık başarısızlığından sonra 'Şampiyon olacağız' demesine rağmen Fenerbahçe'nin tribünleri mutlu edecek bir oyun ortaya koymaması, camianın haklı öfkesine neden oluyor.
Pereira, dik kafalı ve inatçı bir teknik adam. 'Ölürüm de sistemimden vazgeçmem' diyor. Portekizli hocanın en büyük defosu, yıldız oyuncuları sevmemesidir. Mesut-Pelkas ikilisine karşı aldığı tavır yıldızlara olan takıntısının bir göstergesidir. Ali Koç yönetimi, Galatasaray maçını oynadıktan sonra çıkacak sonuca göre Pereira'yı masaya yatırır.
ALİ GÜLTİKEN: Fenerbahçe'nin sorunu bu sezonla alakalı değil. Ali Koç ve yönetiminin 4 yıldır üst üste getirdiği noktaya büyük tepki var. Yapılan her hamle bir diğerini aratır oldu. Özellikle bu sene gelinen nokta artık güveni sıfırlamış görünüyor. Ortada ciddi bir oyun sistemi sorunu var. Değerli oyuncuları iş yapmaz hale getirdi.
"PEREİRA'NIN DA KREDİSİNİN SONUNA GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"
Pereira'nın da kredisinin sonuna geldiğini görüyoruz. Hoca sistemi değiştirir mi, değiştirse bile bu takımın oyuncuları tekrar bir geri dönüş yapar mı, bu da soru işareti. Güçlü krizleri aşabilmeniz için sağlam, ne oynadığını bilen bir takımınız olmalı. Mevcut tabloda krizin çözümü de kolay görünmüyor.