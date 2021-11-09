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Giriş Tarihi: 9.11.2021

Gönlü Aslan’da!

Gönlü Aslan’da!

Karagümrük, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bertolacci’yi ocak ayında satmaya karar verdi. İtalyan oyuncu da G.Saray’ı istiyor

Galatasaray'ı ceza sahası dışından avlayan Andrea Bertolacci, Süper Lig'de gol sayısını 7'ye çıkardı. Sezon sonunda serbest kalacak Bertolacci, kulübü Karagümrük'ün sözleşme uzatma teklifini reddetti. Başakşehir'in listesindeki İtalyan orta saha oyuncusu, teklif gelmesi halinde Galatasaray'ı tercih edecek. Assunçao yerine orta saha takviyesi yapacak sarı-kırmızılıların Bertolacci'ye ilgisi var ancak henüz somut adım atılmadı. Karagümrük cephesi de sezon sonunda bedavaya ayrılacağı için Bertolacci'yi ocak ayında satmaya karar verdi.

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