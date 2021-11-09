Gönlü Aslan’da!

Karagümrük, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bertolacci’yi ocak ayında satmaya karar verdi. İtalyan oyuncu da G.Saray’ı istiyor
Galatasaray'ı ceza sahası dışından avlayan Andrea Bertolacci, Süper Lig'de gol sayısını7'ye çıkardı. Sezon sonunda serbest kalacak Bertolacci, kulübü Karagümrük'ün sözleşme uzatma teklifini reddetti. Başakşehir'in listesindeki İtalyan orta saha oyuncusu, teklif gelmesi halinde Galatasaray'ı tercih edecek. Assunçao yerine orta saha takviyesi yapacak sarı-kırmızılıların Bertolacci'ye ilgisi var ancak henüz somut adım atılmadı. Karagümrükcephesi de sezon sonunda bedavayaayrılacağı için Bertolacci'yi ocakayında satmaya karar verdi.