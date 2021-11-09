Giriş Tarihi: 9.11.2021 14:12

İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2021-2022 MEB takvimi ile İlk ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi!

İlkokul, ortaokul ve liselerde her sene olduğu gibi bu yıl da Kasım ve Nisan aylarında ara tatil uygulanacak. Tarih yaklaşırken binlerce kişi bu kapsamda geri sayıma başladı. Çeşitli aktivitelerle değerlendirilecek olan bu eğitim arası aynı zamanda öğrencilere de sıkı tempoda bir nefes alma imkanı sunacak. Bu noktada “İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kasım ara tatili başlangıç ve bitiş tarihi gibi tüm detaylar...

İlk ara tatil için geri sayım başladı. Kasım ayında gerçekleşecek olan eğitim arası bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Nisan ve Kasım aylarında uygulanıyor. "İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimi duyurmuştu. Peki, İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar...