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Giriş Tarihi: 9.11.2021 14:12

İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2021-2022 MEB takvimi ile İlk ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi!

İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2021-2022 MEB takvimi ile İlk ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi!

İlkokul, ortaokul ve liselerde her sene olduğu gibi bu yıl da Kasım ve Nisan aylarında ara tatil uygulanacak. Tarih yaklaşırken binlerce kişi bu kapsamda geri sayıma başladı. Çeşitli aktivitelerle değerlendirilecek olan bu eğitim arası aynı zamanda öğrencilere de sıkı tempoda bir nefes alma imkanı sunacak. Bu noktada “İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kasım ara tatili başlangıç ve bitiş tarihi gibi tüm detaylar...

İlk ara tatil için geri sayım başladı. Kasım ayında gerçekleşecek olan eğitim arası bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Nisan ve Kasım aylarında uygulanıyor. "İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimi duyurmuştu. Peki, İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar...

ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimine göre, 15 Kasım Pazartesi günü ile 19 Kasım Cuma günü arasında ara tatil verilecek.

2021-2022 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem sömestr tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

ARA TATİLDE ÖĞRETMENLERE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ UZAKTAN VERİLECEK

Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim." dedi.

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İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2021-2022 MEB takvimi ile İlk ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi!
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