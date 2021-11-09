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Giriş Tarihi: 9.11.2021 12:17

Mesut Urgancılar TFF ve MHK'ye seslendi: “Akıllarını başlarına almalarında yarar var"

İHA
Mesut Urgancılar TFF ve MHK’ye seslendi: “Akıllarını başlarına almalarında yarar var

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar; MHK, TFF ve ilgili kurullar hakkında sert konuştu. Urgancılar, “Eskiden saha içinde Beşiktaş’a gol atan hakem vardı, şimdi VAR masasındakiler Beşiktaş’a nasıl gol attırırız diye düşünüyor. Akıllarını başlarına almalarında yarar var” dedi.

Siyah-beyazlı kulübün yeni sponsorluk anlaşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, hakem hatalarına dikkat çekti.

Son dönemde Beşiktaş'ın adaletsizliğe uğradığına dikkat çeken Urgancılar, "Hiç merak etmesinler. Beşiktaş Kulübü ve tüm branşlarda mücadele eden sporcuların olmazsa olmazı şerefleriyle mücadele edip hakkıyla kazanmaktı. Özellikle futbol maçlarında son zamanlarda nedense hepimiz elimizde mum, karanlıkta 1 damla su peşinde koşar gibi adalet peşinde koşuyoruz. Adaletli davranmak için bir VAR mekanizması icat edildi. Eskiden saha içinde Beşiktaş'a gol atan hakem varken, şimdi saha dışında VAR masasında Beşiktaş'a nasıl gol attırırız diye uğraşanlar var. Ama şunu bilsinler ki, bardağı taşıran son damla misali bizim bardaklarımız çoktan dolu. Hatta barajlar doldu. Akıllarını başlarına almalarında yarar var. Yoksa hakemiyle, MHK'siyle Türkiye Futbol Federasyonu'yla, suyun sel olduğunu düşündüğünüzde önünde kimseyi bırakmaz, kimseyi tanımaz. Umarım bu sudan muhabbet de gerekli yerlere gider" açıklamasını yaptı.

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Mesut Urgancılar TFF ve MHK'ye seslendi: “Akıllarını başlarına almalarında yarar var"
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