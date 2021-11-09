Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak soruları milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere asgari ücrete her yıl Ocak ayında zam yapılıyor. Yapılacak zamlarda belirleyici etkenlerden bir tanesi de enflasyon rakamları oluyor. Hal böyleyken 2022 yeni asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak sorusu araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. İşte asgari ücret zammı ile ilgili gelişmeler;

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.