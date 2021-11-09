SON DAKİKA: Fransızlardan çok konuşulacak Burak Yılmaz iddiası! "Emekliliği düşünüyor..."

Son dakika haberi... Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli golcü Burak Yılmaz, şu sıralar Fransız spor medyasının gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan Lille'e transfer olduğunda büyük bir sürprize imza atan golcü oyuncu, kariyerinin en görkemli yıllarından birisini Fransa'da geçirdi.
Fransa Ligue 1'de son yıllarda lig şampiyonluğuna amborga koyan PSG'nin şampiyonluk hegomanyasını yıkan Lille'de kadronun temel taşlarından birisi olan Burak Yılmaz, Fransa'da çok sevildi.
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le birlikte Lille'de adeta bir Türk rüzgarı estiren milliler, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Lille'e şampiyonluk yaşatan Christopher Galtier'in takımdan ayrılması, Fransız ekibinde baş aşağı bir düşüş yarattı.
Son haftalarda da Şampiyonlar Ligi ve Ligue 1'de başarısız sonuçlar alan Lille'de en çok eleştirilen isimlerden birisi olan Burak Yılmaz için Fransız basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Burak Yılmaz'ı manşetine taşıdı ve Türk futbolseverleri de yakından ilgilendiren bir iddiayı gündeme getirdi.
"EMEKLİLİĞİ DÜŞÜNÜYOR"
L'Equipe'de yer alan haberde verilen bilgiler şöyle:
"2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye forması giymek için Fransa'dan ayrılan Burak Yılmaz, Türkiye ile 13 Kasım'da Cebelitarık'a, ardından 16 Kasım'da Karadağ'a karşı forma giyecek.
İki milli maçın ardından Fransa'ya geri dönecek olan 36 yaşındaki forvet, Lille'in zorlu Monaco deplasmanından sadece 48 saat önce takımına dönmüş olacak.
2022 Dünya Kupası'na katılmak için son şanslarını Cebelitarık ve Karadağ'a karşı kullanacak olan Türkiye, Norveç'in puan kaybetmesini bekleyecek.
Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılamaması durumunda Burak Yılmaz için bir son olacak. 36 yaşındaki golcü, ülkesinin 2022 Dünya Kupası'na katılamaması halinde milli takımı bırakacak."
L'Equipe'in haberine göre, Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası'na katılamaması halinde milli takımı bırakacak olan Burak Yılmaz, son şanslarını değerlendirecek.
Geçen sezonun yıldızı olan milli golcü, 33 maça çıkmış ve 18 gol kaydetmişti. Bu sezon ise tam tersi bir performans gösteren Burak, son 6 maçta gol sevinci yaşayamadı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Lille'de 14 maça çıkan milli golcü, takımına 3 gollük bir katkı yapabildi.