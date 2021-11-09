Son dakika: Süper Lig’in yıldızı için Fatih Terim ve Emre Belözoğlu yarışacak! İkisi de çok istiyor...

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de son üç maçında sadece bir kez kazanabildi. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Gaziantep'i mağlup eden sarı kırmızılılar Karagümrük ile berabere kaldı. Galatasaray, devre arası transfer dönemi için üç oyuncuyu gözüne kestirdi! Fatih Terim ile Emre Belözoğlu aynı ismi istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de son üç maçında sadece bir kez kazanabildi. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Gaziantep'i mağlup eden sarı kırmızılılar Karagümrük ile berabere kaldı. Galatasaray, devre arası transfer dönemi için üç oyuncuyu gözüne kestirdi! Fatih Terim ile Emre Belözoğlu aynı ismi istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...