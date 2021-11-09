Son dakika: Süper Lig’in yıldızı için Fatih Terim ve Emre Belözoğlu yarışacak! İkisi de çok istiyor...

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de son üç maçında sadece bir kez kazanabildi. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Gaziantep'i mağlup eden sarı kırmızılılar Karagümrük ile berabere kaldı. Galatasaray, devre arası transfer dönemi için üç oyuncuyu gözüne kestirdi! Fatih Terim ile Emre Belözoğlu aynı ismi istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...
SON DAKİKA: SÜPER LİG'İN YILDIZINA GALATASARAY'DAN KANCA!
Bu sezon ligde attığı 7 golle en golcü orta sahalardan biri olan Andrea Bertolacci, Galatasaray ile temasta. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre Karagümrük, Ocak ayında Bertolacci'yi satabilir.
İtalyan oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bertolacci de Galatasaray'ı istiyor. Bertolacci, son Karagümrük maçında da takımının tek golünü atmıştı.
SON DAKİKA: HEM FATİH TERİM HEM EMRE BELÖZOĞLU İSTİYOR!
Bertolacci'nin Karagümrük'ün sözleşme uzatma teklifini reddettiği gelen bilgiler arasında. Başakşehir'in listesinde de olan deneyimli orta saha oyuncusu sarı kırmızılı takıma devre arası gelirse Assunçao ile yollar ayrılacak.
Karagümrük cephesi sezon sonunda bedavayaya ayrılacağı için Bertolacci'yi Ocak ayında satmaya karar verdi.
30 yaşındaki oyuncu daha önce Roma, Lecce, Genoa, Milan ve Sampdoria gibi takımlarda forma giydi. Bu sezon Süper Lig'de 8 maçta oynayan Bertolacci 7 de gol attı.
DEVRE ARASINDA ELNENY VE GEDSON FERNANDES HAMLESİ!
Berkan ve Cicaldau'nun yanına 3. oyuncuyu monte edemeyen Galatasaray, bedelini ağır ödedi. Yönetim devre arasında hem Arsenal'den Elneny hem de Benfica'dan Gedson'u istiyor.
Lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düşen G.Saray, zayıf karnından vuruldu. Berkan ve Cicaldau dışında orta sahanın merkezinde sürekli arayışta olan Fatih Terim, Karagümrük maçında Emre Kılınç'a şans verdi.
Emre kritik pas hatasıyla Bertolacci'nin golüne sebep oldu. Sarıkırmızılı takım bu sezon ikinci bölgedeki oyuncuların kaptırdığı topların bedelini ağır ödedi. Aytaç Kara yüzünden St.Johnstone maçında Muslera kırmızı kart görüp penaltı yaptı. Taylan'ın hatasında Kasımpaşa, forveti Umut Bozok'la beraberliği yakaladı. Assunçao'nun Kayseri'deki hatasına Emrah Başsan cezayı kesti.
Berkan, Rize'de hem kırmızı kart gördü hem penaltı yaptı. Sezon başında Gedson Fernandes ve Mohamed Elneny'nin peşinden koşan Galatasaray yüksek maliyetlere takıldı. Gedson için Benfica 15 milyon Euro isterken, Elneny de 3 yıllığına 10.5 milyon Euro talep etmişti. Benfica'da 3 ayda 47 dakika süre alan Gedson, sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakıldı.
SEZON BAŞI GELDİ DEVRE ARASI GİDİYOR
Sezon sonu serbest kalacak Elneny ise Arsenal'de 48 dakika forma giyebildi. Assunçao'yu gönderme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer döneminde hem Gedson hem de Elneny için girişimde bulunacak.
GEDSON İLE BENFİCA BİRBİRİNE GİRDİ!
Kulübü ile 1 sezon kontratı kalan Gedson'a Benfica'nın baskısı iyice artmış durumda. Portekizli oyuncuya 5 yıllık yeni sözleşme önerilirken olumlu cevap gelmemesi üzerine Benfica da gemileri yaktı ve oyuncuyu B takımına gönderdi.
Ancak kulübe yakın kaynakların medyaya verdiği bilgiye göre Gedson'un gece hayatı bu karara sebep oldu. Oyuncunun Lizbon'da bir kumarhanede yakalandığı ve alkol aldığı için B takımına gönderildiği iddia edildi.
105 KORNER KARAVANA!
Galatasaray, bu sezon ligde 18 gol atarken kalesinde 15 gol gördü. Aslan için ortaya çıkan en ilginç istatistik ise 12 maçta kullandığı 105 kornerden gol bulamaması oldu. Sarıkırmızılı takım Çaykur Rize ve Beşiktaş'tan ise kornerden gol yedi. Florya'da, milli arada ekstra korner ve duran top çalışması yaptırılacak.