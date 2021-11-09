Son dakika: Xavi Hernandez gelir gelmez biletlerini kesti! Barcelona, 6 yıldızı için kulüp arıyor…

Son dakika… Tüm dünyada en çok takip edilen ve izlenen kulüplerden birisi olan İspanyol devi Barcelona, son yıllarda yaşadığı düşüşle futbolseverler için bir üzünç kaynağı oluyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Messi'yi de kaybeden Barca, sezona kötü başladı.