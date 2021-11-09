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Giriş Tarihi: 9.11.2021 19:56 Son Güncelleme: 9.11.2021 20:11

Son dakika: Xavi Hernandez gelir gelmez biletlerini kesti! Barcelona, 6 yıldızı için kulüp arıyor…

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Son dakika: Xavi Hernandez gelir gelmez biletlerini kesti! Barcelona, 6 yıldızı için kulüp arıyor…

Son dakika haberi… Avrupa’nın en büyükleri arasında yer alan İspanyol ekibi Barcelona, son yıllarda düşüş gösteren performansıyla taraftarlarını oldukça üzüyor. Bu yaz aylarında Lionel Messi’yi kaybettikten sonra sezona iyi başlayamayan Barca’da, kötü sonuçların ardından Koeman’ın görevine son verildi ve kulüp efsanesi Xavi, göreve getirildi. Genç çalıştırıcı, milli aranın ardından takımıyla ilk maçına çıkacak. Xavi, Barcelona yönetimine şimdiden takımdan gönderilmesi gereken isimleri verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Tüm dünyada en çok takip edilen ve izlenen kulüplerden birisi olan İspanyol devi Barcelona, son yıllarda yaşadığı düşüşle futbolseverler için bir üzünç kaynağı oluyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Messi'yi de kaybeden Barca, sezona kötü başladı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana tartışılan isim olan Ronald Koeman, 2021-2022 sezonunda tüm kredilerini tüketti.

Geçmiş yıllardaki dominant oyununu bir türlü sergileyemeyen Barcelona, köklü bir değişime giderek kulüp efsanesi Xavi'yi teknik direktörlük görevinin başına getirdi.

Barcelona'da geçirdiği başarı dolu yıllarından Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd'a transfer olan ve futbolu orada bırakan Xavi, son 2 sezondur teknik direktörlük koltuğunda oturuyordu.

2 sezon boyunca Al-Sadd'a oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken genç çalıştırıcı, Barcelona'nın efsanevi yıllarından kesitler sunmayı başarmıştı.

Al-Sadd'ın başında toplam 7 kupa kazanan Xavi, teknik direktörlük kariyerine efsanesi olduğu kulüpte devam edecek.

Barcelona'ya imza atar atmaz yönetimle transferler için görüşen Xavi Hernandez, takımdan ayrılması gereken isimlere karar verdi.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre genç çalıştırıcı, yönetime 6 kişilik bir liste sundu ve bu isimlerin kendilerine kulüp bulmasını istedi.

İşte Xavi'nin Barcekona'dan ayrılmasını istediği 6 oyuncu…

Neto

Samuel Umtiti

Philippe Coutinho

Luuk De Jong

Martin Braithwaite

Clément Lenglet

Gönderilecek isimlerin yanı sıra Xavi, eski hocası Pep Guardioala'nın yıldız oyuncusu Raheem Sterling'i de takımda görmek istiyor. İspanyol basınında yer alan iddialara göre, Sterling gelecek sezon Barcelona forması giyebilir.

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Son dakika: Xavi Hernandez gelir gelmez biletlerini kesti! Barcelona, 6 yıldızı için kulüp arıyor…
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